Новые люди предложили исправить механизм ПЦР-тестирования в московских школах

Ярослав Самылин. Фото: предоставлено пресс-службой «Новые люди»

В эксперименте участвовали 10 школ. Изначально московский департамент образования указал, что при отказе от тестирования детей не допустят до занятий. По итогам нескольких месяцев мы видим, что декларация расходится с реальностью.

13 октября вышел приказ Департамента образования Москвы, уже на следующий день начались первые тестирования. 15 октября против выступили родители. Сначала - родители учеников школы №962, после с открытым письмом к чиновникам (от руководителей профильных комиссий Мосгордумы до Министра просвещения РФ и Государственной Думы) обратились представители сразу 5 общественных организаций.

Что волнует родителей?

Первое и самое важное. Пункт 3.2. приказа позволяет не собирать информированные согласия на экспресс-тестирование с родителей. Почему? Потому что это не считается медицинским вмешательством. Родители недоумевают, почему для профилактического осмотра такое согласие нужно, а для взятия биоматериала - нет.

Второе: алгоритм забора материала. Согласно документу, это могут сделать: работники образовательного учреждения (которые в большинстве своем не имеют медицинского образования), родители в специально отведённых местах внутри образовательного учреждения. Ученики старше 15 лет могут сделать это сами. Забор биоматериала должен состояться до 13.00. Кстати, тех, у кого положительный результат теста, снабжают респиратором, перчатками и немедленно выводят из класса в специальное помещение. Иными словами, в этот учебный час дети получат не знания, а стресс.

Изначально Департамент образования определил, что ученики, отказавшиеся от экспресс-тестирования, будут отстранены от занятий. Тем не менее, и те, кто отказывается, и те, кто регулярно “тестируется”, до сих пор спокойно учатся вместе.

Волнуют родителей и закупки материалов для экспресс-тестов. Например, почему выбор сделан в пользу профессиональных тест-систем известной марки, которыми могут пользоваться только профессионалы-медики, а проводят тестирования работники школы?

И на все эти вопросы у родителей нет ответов даже сейчас - в середине декабря! И это на фоне рассмотрения законопроектов, связанных с вакцинацией и обязательными QR-кодами.

- В ближайшие дни в департаменты образования и здравоохранения Москвы мы направим специальное обращение о том, что механизм экспресс-диагностики некорректно работает, - говорит лидер Новых людей Москвы Ярослав Самылин. – Параллельно мы проведем встречу с представителями всех заинтересованных организаций: родительских объединений и комитетов, руководителями школ и детских садов, чиновниками из сферы образования и здравоохранения и, самое главное, представителями профессионального медицинского сообщества.

Как подчеркнул Самылин, Новые люди больше всего мы хотят избавить детей от лишних переживаний и ненужного медицинского вмешательства:

- Для ранней диагностики должны быть хоть какие-то причины, перечень которых должны получить все родители Москвы. Вместе мы будем работать над решением этой проблемы, - подчеркнул спикер.