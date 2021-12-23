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Политика23 декабря 2021 9:05

Зеленский оставил "право на слово" только трем избранным

Президент Украины подписал указ, которым запретил официальные внешнеполитические комментарии всем, кроме тех, кого уполномочил на это
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
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Зеленского все уже окончательно достало, раз он решился на такой резкий для нынешнего украинского истеблишмента шаг

Зеленского все уже окончательно достало, раз он решился на такой резкий для нынешнего украинского истеблишмента шаг

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

От имени Украины международные отношения, инициативы и, вообще, всю внешнюю политику отныне в Незалежной могут лишь три человека – президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Указ об этом буквально в среду подписал президент Украины Владимир Зеленский, и он уже вступил в силу.

- Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины, - говорится в тексте Указа, размещенного на сайте Зеленского.

Понять украинского президента можно. Мало ему своих собственных косяков и того, что он сам частенько несет околесицу, истерически взвизгивает или хохочет, когда ему задают серьезные вопросы, так еще и его подчиненные выкладывают в публичное пространство такое, что хоть стой, хоть падай. А кому потом за это все краснеть? Каждый, кому не лень, начинает объяснять про "агрессию Россию", утверждать, что "весь мир с ними" и клянчит деньги чуть ли не у первых встреченных на улице иностранцев. Что тогда остается делать самому президенту, если ему на ходу подметки рвут по самым животрепещущим вопросам украинской внешней политики?

Например, в тот самый день, когда Зеленскому принесли текст вышеназванного Указа, спикер Верховной рады Украины, верный член "Слуги народа" Руслан Стефанчук публично, под запись объявил, что Россия намерена нанести ракетно-ядерный удар по Украине.

- Россия намекает, что, если мы не прекратим своё демократическое развитие, она может нанести по нам даже ядерный удар, - заявил этот украинский политик, но не упомянул ни одного конкретного такого "намека". Может, у него настроение было плохое или съел что-нибудь не то.

Впрочем, такие и другие безответственные заявления для нынешней Украины – не редкость. Ладно, Стефанчук, штафирка до мозга костей, но, помните, в 2014- м году аж целый тогдашний министр обороны Украины Валерий Гелетей заявил, что в ходе боев за Луганский аэропорт Россия якобы применила ядерное оружие, о чем свидетельствуют сильные разрушения построек аэропорта.

Каждую неделю и каждый Божий день из Украины доносятся заявления ответственных, полуответственных и совсем безответственных лиц, от которых уши скручиваются и мозги закипают. И, видимо, Зеленского это все уже окончательно достало, раз он решился на такой резкий для нынешнего украинского истеблишмента шаг. И оставил возможность комментировать важные вопросы и события только для трех "священных корров".

Вот только в реальности ничего, абсолютного ничего не изменится. Многочисленные Арестовичи, Бутусовы и даже Резниковы с Кривоносами вместе с вице-премьерами и прочей братией, неся очередную ахинею, будут лишь добавлять после своего очередного спича, что это не официальная позиция ведомства (Украины), а их личное мнение. А что касается трех "священных коров", которым разрешено говорить, от этого мог бы быть толк, если бы речь шла не о президенте Зеленском, премьере Шмыгале и главе МИДа Дмитро Кулебе, который своими оральными экзерсисами уже затмил даже Павло Климкина.

Тем более, что этим троим даже оговариваться не надо. Все, что ни скажут, любой бред, все – Украина.

Украинский кризисКАРТИНА ДНЯ