Зарегистрировано первое в мире эффективное лекарство против коронавируса

В США официально разрешен к применению «Паксловид», разработанный учеными компании «Пфайзер». Фото: REUTERS

В среду стало известно о государственной регистрации первого в мире противовирусного препарата, способного дать мощный отпор возбудителю ковида. В США официально разрешен к применению «Паксловид», разработанный учеными компании «Пфайзер». Лекарство называют «таблетками с хитрой боеголовкой»: действующее вещество ингибирует (нейтрализует) ключевой фермент SARS-CoV-2, необходимый для сборки новых вирусных частиц.

Препарат на 85-89% снижает риск госпитализации, тяжелых осложнений и смерти от коронавируса, если начать принимать таблетки в первые 3-5 дней после появления симптомов болезни. Причем, такой мощный эффект подтвержден по всем стандартам доказательной медицины - разработчики провели полноценные клинические исследования в странах Северной, Южной Америки, Европы, Африки и Азии.

В России «Паксловид» может появиться, если его зарегистрирует и начнет поставлять к нам компания-производитель. Либо если будет заключено соглашение о выпуске лекарств-дженериков на российских производственных площадках (это аналоги оригинального препарата с тем же действующим веществом), рассказал kp.ru эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных средств Николай Крючков.

Также на этой неделе Минздрав РФ зарегистрировал лекарство «МИР 19», разработанное Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, препарат серьезно снижает вирусную нагрузку у зараженных коронавирусом. Однако официальных публикаций с описанием клинических исследований и их результатов в научно-медицинских источниках пока нет.