Путин - Александру Гамову: Отчего высокая смертность от коронавируса? Уровень вакцинации - низкий!

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналист kp.ru Александр Гамов на большой пресс-конфренции Владимира Путина спросил президента России о новых волнах коронавируса, эффективности вакцинации, высоком уровне смертности и повторных случаях заражения.

- Чем все-таки объясняются новые волны коронавируса? Потому что каждая следующая, она зачастую сильнее, чем предыдущая. Насколько подтверждена все-таки эффективность вакцинации? И как ученые-медики объясняют повторные случаи заражения людей, в том числе вакцинированных и ревакцинированных? И почему так высок уровень смертности?

- Чем это вызвано? Вызвано способностью к мутации этого вируса. Это очень простой ответ. Новые штаммы появляются там, где все-таки есть проблемы с системами здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Ну, скажем в африканских странах очень много еще поражения вирусом иммунодефицита, и там возникают новые и новые штаммы. Ничего здесь удивительного нет.

Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве. Иначе нам не справиться глобально с этой проблемой, человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери. У нас даже появился термин такой – избыточная смертность.

Вы знаете, это просто ужасно. Но здесь, что касается смертности от ковида, это сложно посчитать, не потому, что кто-то что-то пытается скрыть, совсем нет. Напротив, я нацеливаю нашу систему здравоохранения и правительство на то, чтобы все было максимально открыто, понятно и ясно, — ответил глава государства.

При этом Путина не удивила высокая смертность от коронавирусной инфекции. Российский лидер указал на низкий уровень коллективного иммунитета в России, который составляет 59,4%.

Говоря об интересе к вакцинации со стороны россиян Путин заявил, что в "советское время не спрашивали".

- Шлеп, шлеп, шлеп. Все, пошли, — сказал президент.

При этом он подчеркнул, что людей нельзя заставлять прививаться, а нужно проводить разъяснительные работы и объяснять пользу прививок.

Напомним, 23 декабря в 12:00 по московскому времени началась традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году мероприятие состоится в московском Манеже. Свободной аккредитации не будет, на пресс-конференции смогут присутствовать 506 представителей СМИ. При этом администрация президента сама позвала часть журналистов, среди которых работники федеральных, региональных и зарубежных медиа.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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