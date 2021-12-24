«Ozon Счёт»: Как выгодно покупать товары и получать до 30% кешбэка

Ozon Счёт – это встроенный онлайн-кошелёк, благодаря которому покупатели могут оплачивать заказы на площадке Ozon и получать кешбэк на все товары на Ozon. Баллами можно оплатить до 99% стоимости будущих покупок из всего ассортимента онлайн-площадки. Расчет такой: 1 балл = 1 рублю.

Через «Ozon Счёт» можно оплачивать «в один клик» покупки на сайте – теперь каждый раз при покупке не придется вводить номер карты.

Открытие, обслуживание и пополнение счёта — бесплатны. Деньги можно перевести по номеру телефона с помощью Системы быстрых платежей (СБП), через сайт или приложение Ozon с карты другого банка.

Расплачиваясь при помощи Ozon Счёта, клиенты получат кешбэк: 1% на все товары на площадке Ozon, 4% - если он отмечен «значком-короной», 5-8%, если у пользователя оформлена подписка Ozon Premium. И до 30% начислятся за товары, продаваемые по акциям и спецпредложениям.

Если сам покупатель или продавец отменят заказ, то деньги вернутся на Ozon Счёт мгновенно, – несравнимо быстрее, чем обычно бывает при операциях по картам. Это правило будет работать и при возврате товара в пункт выдачи, и когда покупатель, как пользователь подписки Premium, возвращает товар при помощи курьера.

«Ozon Счёт – это только первый продукт в системе финансовых продуктов Ozon Банка. Мы хорошо понимаем своих клиентов, знаем, каковы их финансовые потребности, и потому намерены в ближайшем будущем расширять функциональность Ozon Счёта. В наших планах – старт целой линейки новых финансовых решений как для покупателей, так и для продавцов Ozon», – поделился генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрироваться на сайте.

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