Путь коронавируса лежит… через желудок?

Depositphotos

Известно, что важную роль в развитии гастрита, язвенной болезни и даже рака желудка играет бактерия хеликобактер пилори. А знаете ли вы, что она может способствовать заражению COVID-19? Сегодня в России доступен уникальный[1] метабиотик на основе метаболитов специального штамма лактобактерий, который разработан именно для борьбы с хеликобактером. А согласно новым клиническим рекомендациям ведущих экспертов, этот препарат можно применять и при COVID-диарее.[2] Она нередко возникает, когда коронавирус попадает в организм через желудочно-кишечный тракт.

COVID-диарея? Примите специальный штамм!

Начнем с главной новости. Недавно группа российских ученых представила клинические рекомендации по лечению хронических диарей у взрослых.[2] Документ был разработан ведущими экспертами Российского научного медицинского общества терапевтов и Научного общества гастроэнтерологов России. Особое внимание в новых рекомендациях уделено диарее при COVID-19. Специалисты включили в перечень препаратов, которые можно применять при коронавирусе, метабиотик на основе метаболитов инновационного[1]1 штамма лактобактерий Lactobacillus reuteri DSMZ 17648 (Pylopass™).[2]

Хеликобактер, на выход!

А теперь вспомним о хеликобактере. Если у человека, страдающего гастритом или язвенной болезнью, выявили данную бактерию, то проводится ее эрадикация, то есть уничтожение. Для этой цели применяются антибиотики в комплексе с другими препаратами. Но в настоящее время ряд экспертов рекомендуют по возможности отложить проведение такой терапии до окончания пандемии COVID-19 из-за возможного негативного влияния антибиотиков на иммунитет, их токсичного действия на организм и риска формирования множественной устойчивости бактерий к противомикробным препаратам.

Впрочем, сегодня ученые включают в свои протоколы лечения специальное средство, способствующее борьбе с хеликобактером, которое может применяться без таких ограничений и не проявляет указанных побочных действий. Это уже известный нам метабиотик на основе инновационного [1] штамма полезных бактерий Lactobacillus reuteri DSMZ 17648 (Pylopass™). Попадая в желудок, данный штамм распознает хеликобактер пилори, соединяется с ним и выводит его из организма естественным путем. При этом препарат не только борется с хеликобактером, но и способствует улучшению микрофлоры кишечника, устранению дискомфорта в желудке, более комфортному пищеварению и снижению резистентности хеликобактера к противомикробной терапии.

Где найти инновационный [1] штамм?

Средства на основе уникального [1] штамма Lactobacillus reuteri DSMZ 17648 (Pylopass™) [3] сегодня представлены в 30 странах мира. В России такой препарат только один[4] – это Хелинорм.

Хелинорм применяется при COVID-диарее[2] и способствует:[5]

- уменьшению количества хеликобактер пилори в желудке;

- снижению риска возникновения и развития язвы и гастрита;

- устранению дискомфорта в желудке и улучшению пищеварения;

- поддержке баланса микрофлоры желудка.

Хелинорм не имеет противопоказаний кроме индивидуальной непереносимости.[5] Его могут принимать беременные, кормящие женщины и даже дети старше 6 лет.[5,6]

Только обратите внимание на важность соблюдения рекомендации по длительности курса приема Хелинорма – она составляет 28 дней.[5]

По «проторенной дорожке»

А теперь мы расскажем, каким же образом хеликобактер пилори, с которым борется наш уникальный[1] штамм лактобактерий, может способствовать заражению COVID-19. Заселение желудка хеликобактером, о наличии которого мы иногда даже не подозреваем, сопровождается развитием поверхностного гастрита и приводит к повышению уровня гормона гастрина с усилением секреции соляной кислоты. А бразильские ученые установили, что при смещении pH в кислую сторону повышается активность рецепторов АСЕ2. Коронавирус, который способен попадать в организм не только через дыхательные пути, но и через пищеварительный тракт, использует эти рецепторы для проникновения в клетки.

Кроме того, по словам ученого с мировым именем, доктора медицинских наук, профессора, президента Научного общества гастроэнтерологов России и вице-президента Российского научного медицинского общества терапевтов Л.Б. Лазебника, хеликобактер нарушает структуру защитной слизи. В ней образуются «дырки», через которые коронавирусу гораздо легче проникнуть в клетки стенок желудка.[7] Вот почему сейчас, в период пандемии, важно поддерживать баланс микрофлоры желудка с помощью специальных штаммов полезных микроорганизмов, которые помогают устранить агрессивность хеликобактера и поставить щит на пути вируса.

Приобрести Хелинорм можно на сайте EVALAR, FITOMARKET и APTEKA.RU, а также в аптеках вашего города.

ПОДДЕРЖИ ЖЕЛУДОК В НОРМЕ – НЕ ЗАБЫВАЙ О ХЕЛИНОРМЕ!

[1] Патент ЕА028340 от 06.08.2012 г.

[2] Лазебник Л.Б., Сарсенбаева А.С., Авалуева Е.Б., Орешко С.Л., Ситкин С.И., Голованова Е.В., Туркина С.В., Хлынова О.В., Сагалова О.И., Мирончев О.В. Клинические рекомендации «Хронические диареи у взрослых». Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2021; 188(4): 7–67.

[3] Lactobacillus reuteri DSMZ 17648 (PylopassTM) – Лактобациллус реутери DSMZ 17648 (ПилопассТМ).

[4] Единственная БАД на основе PylopassТМ на аптечном рынке РФ, по данным АО «Группа ДСМ» на 31.05.2021 г.

[5] Подтверждено СоГР № АМ.01.07.01.003.R.000254.09.20 от 18.09.2020 г.

[6] По консультации с врачом.

[7] Электронный ресурс (дата обращения: 27.12.2021 г.).

Реклама