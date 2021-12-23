Путин высказал надежду о развитии плановой помощи нековидным больным

Президент дал хорошую оценку руководству регионов и правительству во время пандемии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Журналист калужской телерадиокомпании Ника ТВ Татьяна Зимушина во время большой пресс-конференции поинтересовалась у Владимира Путина возможностями по развитию плановой помощи нековидным больным, диспансеризаций после лечения от вируса.

- Докладывают ли Вам о результатах диспансеризации, есть ли эффект? - спросила журналист.

- Плановая помощь в первое время пандемии коронавируса пострадала, так как необходимо было перепрофилировать ряд лечебных заведений. Пришлось даже перепрофилировать врачей общей практики, изменить маршрутизацию пациентов. Проблем возникло много, - отметил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что «в целом удалось собрать в кулак все силы и эффективно противостоять всем угрозам».

- Одно из направлений работы — восстановление после ковида. Сегодня работает не так эффективно, как бы хотелось. Диспансеризацию прошли около миллиона человек, нет системной работы. Люди просто боятся столкнуться с инфекциями в больницах. Люди действительно нуждаются в реабилитации после ковида, он бьет по всем системам организма. Требуется восстановление, и очень хорошие системы созданы, условия есть. Надеюсь, что будет развиваться, - резюмировал президент.

В начале разговора глава государства дал положительную оценку работе руководству регионов, правительству и Центральному банку во время пандемии.