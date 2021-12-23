Владимир Путин - «Комсомольской правде»: Преследовать тех, кто против вакцинации не будем. Будем убеждать

Политобозреватель Kp.ru Александр Гамов задал свой вопрос президенту на Большой пресс-конференции Фото: www.youtube.com

- Вы с академиками встречаетесь. Чем все-таки ученые объясняют новые волны коронавируса и повторные случаи заражения вакцинированных? - спросил обозреватель kp.ru. - И почему такая высокая смертность? В сутки из-за «короны» умирает порядка тысячи человек! Можем ли мы дальше с этим мириться? В той же демократической Австрии штрафы для тех, кто не вакцинируется. Может, ввести какие-то наказания для тех, кто призывает не ходить к докторам?

Владимир Владимирович, вспоминаю ваши заявления, что нас окружают, и мы не можем позволить, чтобы тысячи человек гибли каждый день. Может, для этого нужна политическая воля руководства страны? Мы вас поддержим. Вы понимаете.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Да, я понимаю, - ответил президент. - Но разве я говорил, что нас окружают? Ну, базы кругом, это правда. Но так, чтобы окружить такую территорию, как наша, это сложная задача.

Чем вызваны новые волны коронавируса?

Способностью к мутации. Очень простой ответ. Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения их по всему миру как можно быстрее. Иначе человечество будет нести огромные потери. У нас даже появился термин такой – избыточная смертность.

Это просто ужасно. Но сложно посчитать, не потому, что кто-то пытается скрыть. Нет. Напротив, я нацеливаю на то, чтобы все было максимально открыто и ясно. И еще потому, чтобы люди поняли важность вакцинации.

Ведь смертность высокая отчего? Уровень вакцинации у нас низкий – 54,9%. Наши соседи говорят о необходимости 90-95%.

Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет.

Всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, так у нас народ изобретательный, сразу появятся способы обойти.

Нужно терпеливо разъяснять.

Да, повторные заражения возможны. Сколько? 1% только заболевает из переболевших! А из вакцинированных 3-4% всего! Нужно это доводить до людей, разъяснять.

В советское время никто не спрашивал – шлеп, шлеп, шлеп. Все, пошли. Те, кто руководил еще в советское время большой страной, который довел ее, кстати, до распада, сегодня в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией. Ну, чтобы повысить свой рейтинг среди тех, кто выражает сомнения в вакцинации. Но это нечестная позиция! Люди должны защищать своих избирателей. А не крутить хвостом, не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации.

Фото: www.youtube.com

Вот если мы будем с уважением к людям разъяснять необходимость вакцинации, мы добьемся результата. Другие способы контрпродуктивны.

Вот в Германии борются с теми, кто не хочет прививаться, а уровень вакцинации низкий. Ну и чего толку? Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми. Сертификат о вакцинации подделывают! Уже 270 уголовных дел возбуждено. Вот здесь надо бороться. А глобально нужно убеждать.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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