Неслучайное усиление. Почему Россия проводит военные учения в Крыму и на Кубани

Сегодня (23 декабря) по плану Минобороны России начались учения в Крыму и на Кубани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня (23 декабря) по плану Минобороны России начались учения в Крыму и на Кубани.

Они пройдут под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова. В маневрах примут участие более 1,2 тысячи военнослужащих и свыше 250 единиц боевой техники.

Если сравнить масштабы этих учений с другими, ранее проводившимися (где было и 12 и 150 тысяч бойцов), то эти на их фоне выглядят весьма скромными. В Крыму они пройдут на полигоне Опук. Основу (или "ядро") войск на "поле боя" составляет крылатая пехота - десантно-штурмовые подразделения. Но есть и артиллеристы, и спецы по радиационной, химической и биологической защите (а тут как не вспомнить слова министра обороны Сергея Шойгу, сказанные им на недавней расширенной Коллегии военного ведомства - о том, что на Украину с бочками какой-то химической заразы прибыли члены иностранный военной компании, надо быть готовыми к провокации). А еще участники будут отрабатывать разминирование участков местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов. Вертолетчикам поставлена задача блокировать захваченный района и обеспечить быстрое наступление главных сил соединения.

А в пятницу в Краснодарском крае учения пройдут на полигоне Раевский под Новороссийском. Там десантники отработают приемы ведения боевых и разведывательных действий "на коротких дистанциях" (кинжальный огонь в упор и рукопашные схватки?).

Обыватели наверняка обратят внимание на две любопытнейшие детали: первая - учения проводятся в тот период, когда в Вашингтоне лежат предложения Москвы по разрядке опасно "искрящих" отношений России и США (а равно и с НАТО). Белый дом и Госдеп США упорно обвиняют Кремль в нагнетании военной эскалации на границе с Украиной и требуют "деэскалации". А тут на тебе, - Россия вдруг решила побряцать оружием на своих южных рубежах. Но это не от милитаристской прихоти, - по ту сторону границы формируется мощный украинский боевой кулак (его "не видят" в Вашингтоне), а направление его удара невозможно предсказать. Добавим к этому, что многие украинские политики и генералы грозили Москве вернуть Крым силой. Черт его знает, что там у них в голове. Российская армия должна быть готова к любому варианту развития событий.

Ну а вторая любопытная деталь - учения в Крыму и на Кубани начались именно в тот день, когда Путин проводил очередную свою пресс-конференцию и все внимание страны и армии было приковано к этому действу. В Минобороны и Генштабе хорошо помнят август 2008 года, когда ВВП не было в Москве (он был на Олимпиаде в Пекине) и именно в тот момент Саакашвили решил напасть на Южную Осетию. Соответствующие выводы российским военным ведомством сделаны. Врасплох нас не застать. Грохот пушек на южных полигонах России еще раз подтверждает это. А если кому-то это не нравится, - плевать. Наша армия учится защищать свое государство на своей территории. Наши гарнизоны стоят там, где Генштаб считает нужным.