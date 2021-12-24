«Прошивка» для организма: кому стоит пройти аллергочип

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Вкратце об аллергиях

К сожалению, аллергию может вызвать практически что угодно: молоко, яйца, арахис, рыба и морепродукты, фрукты, овощи, продукты жизнедеятельности животных, пыль, плесень, косметика, бытовая химия, растения и антибиотики. Причины возникновения аллергии неизвестны, зато понятен механизм ее развития.

Дело в том, что организм может приобрести повышенную чувствительность к определенным чужеродным веществам и начать вырабатывать к ним антитела – это называется сенсибилизация. Антитела вырабатывает иммунитет, который определяет «свои» и «чужие» клетки и соответственно реагирует на угрозу.

В некоторых случаях организм может приобрести чувствительность к веществам, не опасным для большинства людей. Обычно сенсибилизация приобретается после первого контакта с аллергеном, а реакция появляется во время последующих.

Проявиться аллергия может по-разному: это чихание, насморк, покраснение глаз, слезотечение, зуд, сыпь, щекотание в области языка, отек слизистой ротовой полости, губ, тошнота, диарея, рвота, боли в животе, отек лица, затруднение дыхания и глотания. Многие из этих реакций неспецифичны. Другими словами, невозможно определить навскидку, что вызвало тот или иной из этих симптомов, так как они проявляются при многих других заболеваниях.

Разнится и интенсивность проявлений аллергии. В одних случаях человек лишь испытывает дискомфорт, а иногда он может погибнуть без немедленной медицинской помощи.

К счастью, способ обнаружить чувствительность организма к аллергенам без очередного контакта с ними можно – это комплексное лабораторное исследование, которое называется «Аллергочип ISAC».

Аллергочип ISAC

Несмотря на название исследования, речь не идет о чипировании или имплантах. Это платформа для иммунологического анализа, которая позволяет измерить специфические к аллергену IgE. Слово «чип» взялось от применяемого при исследовании биочипа – это высокоочищенные природные или рекомбинантные аллергокомпоненты, иммобилизованные на твердой фазе.

В состав аллергочипа входят 112 аллергокомпонентов из 51 источника. Это позволяет проверить организм на большинство самых распространенных аллергенов за одно исследование – понадобится разово сдать всего 30 мл крови.

От привычных методов исследования аллергочип ISAC отличается точностью – биочипы стандартизированы по составу и содержат молекулы аллергенов, а не их экстракты. Другими словами, не понадобится проводить дополнительные тесты для уточнения конкретного аллергена.

Аллергочип позволяет не только оценить риск развития реакций, в том числе тяжелых. Тем, чей организм реагирует сразу на несколько аллергенов, исследование поможет выбрать препарат для проведения аллергенспецифической иммунотерапии. Также аллергочип часто применяют в тех случаях, когда противоаллергическое лечение не помогает пациенту.

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