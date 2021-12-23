Рождественные открытки за пожертвования: Оставь себе доброе напоминание об уходящем годе

Каждый пожертвованный на работу редакции рубль приносит 3,5 рублей на адресную и системную помощь нуждающимся

В преддверии Нового года стартовало множество добрых благотворительных акций. Так, портал "Милосердие.ru" запустил рождественский ивент "Добрые мысли творят чудеса!". правила простые: заходишь на сайт, выбираешь красивую открытку и за символическое пожертвование отправляешь ее друзья или знакомым по электронной почте.

Карточки-изображения самые разные - с красивыми ангелами, императрицей в бальном платье, солдатами в праздничных головных уборах и волхвами-звездочетами. Иллюстрации были созданы специально для портала художником Русланом Трофименко в сказочно-историческом стиле.

Помимо самого рисунка, на каждой открытке располагается еще и вдохновляющая мысль-цитата христианского писателя или святого: святителя Луки Крымского, Исаака Сирина, Паисия Святогорца, Григория Богослова, митрополита Антония Сурожского и других духовников и поэтов.

Участники выбирают для себя праздничную мысль-открытку, нажав на любую из карточек на сайте

- Акция похожа на волшебную лотерею, в которой все билеты счастливые. Из коллекции добрых мыслей можно выбрать для себя то, что тебя особенно утешит и порадует, - прокомментировала акцию Наталия Шиповских, фандрайзер портала "Милосердие.ru".

Такая открытка станет отличным напоминаем о добром деле не только вам, но и вашим друзьям-получателям. А собранные пожертвования будут потрачены на функционирование портала, который наставляет на хорошие поступки и утешает в тяжелые времена, и помощь нуждающимся.

За 17 лет работы сайт организовал адресные сборы почти на 800 миллионов рублей и помог более чем 2 тысячам человек. Каждый потраченный вами рубль принесет редакции 3,5 рублей.

Акция продлится до 20 января 2022 года.