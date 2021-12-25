Дорога - не место для трюков: Российским водителям напомнили о недопустимости нетрезвого вождения

Ведущий «Школы пешеходов»

40% опрошенных российских водителей признались, что хотя бы раз садились за руль в нетрезвом виде. При том, что каждое девятое ДТП в нашей стране происходит с участием именно таких автолюбителей.

А что если представить, будто пешеходы устали ждать, пока с дорог исчезнут нетрезвые водители, и решили сами заняться своей безопасностью? Именно об этом новый информационный проект «Школа пешеходов».

На сайте создана вымышленная картина мира. Здесь пешеходы уклоняются от пьяных за рулем автомобилей с помощью трюков. В школе все эти нюансы описывают с помощью видеолекций.

В теоретической части проекта рассматриваются три типа водителей: «Навеселе», «Я потихоньку» и «Дремлющий». В практической части участники кампании - экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин, двукратный чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и олимпийский чемпион по гимнастике Давид Белявский - обучают спортивным элементам, которые помогут пешеходам спастись при опасности.

Двукратный чемпион по фигурному катанию Максим Траньков

Посыл же проекта в том, что дорога - не место для трюков, а садиться за руль в нетрезвом виде нельзя. Проверить свои знания о влиянии алкоголя на навыки вождения, можно с помощью теста. А первым 500 выпускникам онлайн-школы предложат выгодно пересесть на такси одного крупного агрегатора в праздничные дни.

- Каждый из нас — участник дорожного движения. Водители и пешеходы фактически имеют одну и ту же цель: вернуться домой. Садясь за руль автомобиля, водители берут на себя ответственность как за собственные жизнь и здоровье, так и за других людей. Но пока есть такие водители, которые нарушают правило "сухого закона", — в опасности находятся все участники дорожного движения, — считает Юлия Денисова, координатор проекта «Автотрезвость».