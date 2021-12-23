Кому Путин поручил помочь прямо на пресс-конференции

К Владимиру Путину во время большой пресс-конференции 23 декабря 2021 прозвучало несколько вопросов, которые больше были похожи на просьбы о помощи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К Владимиру Путину во время большой пресс-конференции 23 декабря 2021 прозвучало несколько вопросов, которые больше были похожи на просьбы о помощи.

О пожаре на ТЭЦ в Бурятии

- Сразу после окончания пресс-конференции сразу разберемся в ситуации, постараюсь помочь, - ответил он представителю "Буряад ТВ" Баями Радиевой, которая попросил его обратить внимание на чрезвычайную ситуации в Улан-Удэ, где этой ночью произошел пожар на ТЭЦ.

Представитель бурятского СМИ заметила в своем вопросе, что региональная власть высказывает сомнения в том, что в местном бюджете хватит средств на устранение убытков: ряд районов города осталась без отопления и света, на сгоревшей ТЭЦ предстоит большой ремонт.

Об инфекционной больнице

Баярме Раднаевой микрофон передала, на минутку подменив обязанности Дмитрия Пескова, землячка - ведущая новостей из телерадиокомпании Тивиком Ася Гукасян. Она привлекла президента своим плакатом с надписью «Боль».

- Городской инфекционной больнице уже 80 лет. Она за это время только однажды пережила ремонт, но в ней только 200 мест, - сообщила Гукасян президенту и попросила выделить региону денег на новую инфекционную больницу.

- Деньги в местном бюджете должны быть, обязательно посмотрю, что там происходит. Постараемся этот вопрос решить, - пообещал Путин.

О качестве диспансеризации

Отвечая на вопрос журналиста калужской телерадиокомпании Ника ТВ Татьяны Зимушиной Владимир Путин подчеркнул необходимость расширения роли диспансеризации в восстановлении граждан после коронавируса.

- Сегодня диспансеризация проходит не так эффективно, как бы хотелось. Ее прошли около миллиона человек, нет системной работы. Люди просто боятся столкнуться с инфекциями в больницах. Граждане действительно нуждаются в реабилитации после ковида, он бьет по всем системам организма. Требуется восстановление, условия есть. Надеюсь, что система оказания этого вида медицинской помощи будет развиваться, - резюмировал президент.

О помощи взрослым со СМА

К вопросам развития медицинской помощи населению России в ходе пресс-конференции участники разговора возвращались неоднократно. Отвечая на вопросы Владимир Путин предложил региональным властям подумать, как расширить программу дорогостоящей помощи совершеннолетним гражданам, которые страдают спинальной мышечной атрофией. Пока помощь оказывается детям до 18 лет.

Об участках для многодетных семей

Владимир Путин также поручит правительству оказать помощь многодетным семьям, которые получили участки в поселках, где нет достаточной инфраструктуры. Президент после вопроса журналиста KazanFirst Кирилла Шлакова обещал поставить правительству задачу: изучить и вписать потребности многодетных семей по развитию территорий их компактного проживания в реализацию федеральных проектов.

Он так же уточнил, что средства на решение этих задач есть: «это 500 миллиардов на развитие инфраструктуры, плюс еще 460 по нацпроектам — их нужно так настроить, чтобы не просто так деньги осваивали, а чтобы решали проблемы многодетных семей».

Об энергетическом кризисе в Дагестане

Внимательно выслушал Путин представителя РИА-новости Дагестан Магомеда Магомедова, который заявил «что Республику Дагестан сотрясает энергетический кризис, а госкорпорации не вкладываются в инфраструктуру развития сетей».

Президент пообещал лично пообщаться с руководством "Россетей».

- С водоснабжением следует разобраться — находятся ли ресурсы на республиканском балансе, или сосредоточены в структурах крупных компаний, - отметил глава государства и что-то отметил в своем блокноте.