Любвеобильная Лариса Гузеева сразила наповал видео с чужим мужем

Лариса Гузеева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лариса Гузеева не только известная актриса, телеведущая и просто красавица. По молодости жгучая брюнетка крутила романы со многими знаменитостями. Об отношениях с Сергеем Шакуровым заговорили после того, как артист "сосватал" Гузееву в "Жестокий романс". С Дмитрием Нагиевым и сорванных им в ресторане с нее колготках знаменитость рассказывала не раз. Также ходили слухи о небольшой интрижки Ларисы Андреевны с Никитой Михалковым. Но на днях эффектная звезда сумела удивить публику пикантным видео.

Лариса Гузеева сразила наповал, появившись в очень личном ролике с бывшим мужем Ксении Бородиной. "Когда слова не нужны", - написал в блоге Курбан Омаров.

В кадре красавица кокетливо застегивает шубку из рыси. В этот самый момент полуголый мужчина сидит на кровати и смотрит на Ларису Андреевну. "Все, Курбанчик, я побежала!", - попрощалась она с Омаровым

Поклонники оценили видео. Многие восхитились Гузеевой. "К Нагиеву побежала", "Лариса Богиня", "Лариса - шикарная женщина", "Лариса - отчаянная женщина", - не скрывают восторга россияне.

Стоит отметить, что Лариса Гузеева более 30 лет замужем за бизнесменом Игорем Бухаровым. Одно время появились слухи, что супруги якобы не живут вместе. Однако всем завистникам назло артистка и ее избранник счастливы вместе.

Счастливое замужество актрисы случилось в 1999 году, с будущим мужем она познакомилась задолго до этого. В 18 лет только что приехавшая из глубинки будущая актриса попала в одну студенческую компанию с Игорем. Он влюбился в Ларису с первого взгляда. В 40 лет Лариса родила третьему мужу дочку Ольгу.