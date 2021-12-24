Когда золотые медали “отвязали” от результатов ЕГЭ, число медалистов мгновенно увеличилось

Анзор Музаев. Фото: Андрей Васильев/ТАСС

1. ЕГЭ-2021 - лучший за всю историю

- Впервые за все время у нас не было критических замечаний со стороны экспертов и преподавательского состава, - рассказал Анзор Ахмедович. - Раньше постоянно возникали ситуации, когда сами учителя говорили, что допустим, задание по химии или биологии, оказалось слишком сложным. По итогам этого ЕГЭ у нас нет ни одной жалобы на задания.

Вокруг ЕГЭ по-прежнему много мифологии, и критики зачастую продолжают битву с ветряными мельницами, не понимая, что за последние годы ЕГЭ сильно изменился. Тестовой части (той самой угадайки) уже давно нет. В экзамен по иностранному языку добавили устную часть, ЕГЭ по математике разделили на базовый и профильный.

- Новшество этого года в том, что с 2021 года ЕГЭ по информатике сдается на компьютерах, - говорит Анзор Музаев. - Это большой шаг вперед. А затем мы подумали: почему бы не проводить в компьютерной форме ВПР (всероссийские проверочные работы)? Мы не будем никого обязывать, но дадим школам право выбора. По желанию они смогут проводить в таком формате ВПР по 4 предметам - история, обществознание, биология, география. Это, кстати, поможет разгрузить учителей, потому что часть работы компьютер сам проверяет автоматически. А это большая экономия времени.

2. Почему много страхов вокруг Единого госэкзамена

- Проблема в том, что в какой-то момент по результатам ЕГЭ начали оценивать вообще все и даже деятельность губернаторов, - считает глава Рособрнадзора. - Только последние года два прекратилась практика, когда вновь избранный губернатор заявлял педагогическому сообществу: “Вот у вас тут средний балл по ЕГЭ, допустим, 63 балла - это недостойно нашей области или республики! Даю вам поручение, чтобы на следующий год было на 5 баллов больше”. К чему приводили такие заявления? Учителя начинали думать, что если они не дадут эти 5 баллов, то их накажут, лишат премии или даже уволят. Отсюда незаслуженные оценки в журнал в попытке приукрасить ситуацию. Но ведь эти “уши” торчат издалека - мы их видим по результатам ЕГЭ, ОГЭ. У нас более трехсот школ, которые оценивают необъективно и они это знают, мы этот список вывешиваем на нашем сайте. Почему чрезвычайно важна именно объективная оценка? Если ребенка и родителя обманывать, то они какое-то время живут в мире приятных иллюзий. А потом приходят на ОГЭ или ЕГЭ и проваливаются. Кто виноват? Плохой экзамен! Почему? Потому что наша учительница сказала, что у него твердая пятерка. Поэтому мы сейчас пытаемся поменять сознание даже не только учителей, они сами не рады такому положению вещей. Надо менять сознание чиновников и контролирующих органов. Чтобы никто не ориентировался на оценки. ОГЭ и ЕГЭ - это вообще о другом, экзамены дают прекрасную статистику о том, в каких регионах и в каких школах есть проблемы с тем или иными заданиями.

По словам Анзора Музаева, сейчас по итогам экзаменов можно вычислить классы, где у детей есть пробелы. И посмотреть на учителя, чтобы понять почему он детям чего-то недодает? Речь опять же не идет о репрессиях и наказаниях. Вполне возможно, что учитель не виноват - просто он работает в школе в социально неблагополучном районе и его большая заслуга в том , что дети просто приходят в школу, а не болтаются на улице. А может быть, педагогу нужно самому подтянуть какие-то навыки и для этого существует институт повышения квалификации учителей, который может составить для каждого индивидуальный образовательный план.

3. Лекарство от очковтирательства

О том, насколько губительно для системы образования очковтирательство, свидетельствует одна очень интересная история, ее рассказал Евгений Семченко, замначальника Управления контроля и оценки качества образования Рособрнадзора. С 2020 года медали за особые успехи в учебе отвязали от результатов ЕГЭ, и стали выдавать за “пятерки” в аттестате. И число золотых медалистов за год волшебным образом выросло с 60 тысяч до 80 тысяч. Но когда в ведомстве стали анализировать результаты медалистов на ЕГЭ, в ряде случаев они оказывались очень удивительными. Появились медалисты, которые по русскому языку набирали 50 или даже 40 баллов. А некоторые получали двойки за экзамены по выбору - химию или физику.

Интересно, насколько объективную картину мы получим, если действительно отменим ЕГЭ и вернемся на 30 лет назад, к чему нас так горячо призывают некоторые граждане?

4. Про идею сдачи ПЦР перед экзаменом

- Это только утяжелит процесс сдачи ЕГЭ, я не вижу в этом большого смысла, - считает глава Рособрнадзора. - Защитить учителей? В принципе подавляющее большинство учителей привиты, в нашей отрасли меньше всего антиваксеров. Мы уже два года живем при ковиде и видим, что соблюдение простых мер безопасности при проведении ЕГЭ дает высокую эффективность. В 2020 и 2021 годах у нас около 400 выпускников в связи с COVID-19 не смогли сдать экзамен в назначенную дату и сделали это в резервный день. Кстати, это не значит, что все они были заболели. Часть из них просто была в аудитории, где был человек с положительным тестом на коронавирус. Многие после этого просто сидели на карантине. Поэтому пока я не вижу предпосылок для введения ПЦР-тестирования.