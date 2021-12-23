В США суд освободил невиновного после 23 лет тюрьмы

Девония Инман провел за решеткой 23 года за преступление, которого не совершал. Фото: EAST NEWS

- Я счастлив, прошло уже так много времени, - едва скрывая радость, твердил 43-летний Девония Инман.

В этот понедельник его освободили из тюрьмы в штате Джорджия, где он провел целых 23 года за преступление, которого не совершал.

История этого трагического недоразумения началась в 1998 году. Тогда афроамериканец Девония Инман пару месяцев как переехал в Джорджию из Калифорнии поближе к своим родственникам. Но, связавшись с плохой компанией, 20-летний парень очень скоро был арестован полицией, а затем все завертелось. Неожиданно сразу четверо свидетелей рассмотрели в нем убийцу ночного менеджера закусочной Taco Bell в городе Адель.

Неизвестный напал на 40-летнюю Донну Браун на парковке, выстрелил ей в лицо, украл сумку с 1732 долларами и скрылся на ее автомобиле.

В 2001 году суд приговорил Инмана к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. У многих возникали вопросы, как суд решился на такой суровый приговор, когда не было никаких вещественных доказательств, указывающих на то, что именно Инман совершил это убийство. Суд безоговорочно поверил показаниям четырех свидетелей, трое из которых позднее отказались от своих слов. Среди них - Маркетта Томас, сестра девушки Инмана, тюремный стукач, сотрудник Taco Bell. Каждый из них преследовал свои цели. Стукач хотел, чтобы ему сократили срок заключения, сотрудник закусочной - под напором следователей. А Маркетта - из ревности и обиды. У нее был короткий роман с Инманом ранее.

В 2001 году суд приговорил Инмана к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

Во время заседаний судья отказал адвокатам афроамериканца, которые хотели привлечь других свидетелей, они заявляли, что убийцей Донны Браун был работник Taco Bell Геркулес Браун.

В 2011 году активисты-правозащитники занялись повторным изучением дела Инмана. Благодаря их стараниям, было установлено, что следы ДНК на лыжной маске, найденной на месте преступления, принадлежали действительно Геркулесу Брауну. Аналогичную маску нашли в машине Геркулеса после очередной попытки вооруженного ограбления. К тому моменту мужчина уже находился в тюрьме, будучи осужденным за убийство двух человек.

В 2014 году адвокаты вместе с правозащитниками запросили новое судебное разбирательство по делу Инмана, но их просьба была отклонена без объяснения причин.

Через четыре года адвокаты подали еще одну апелляцию, требуя отменить приговор их подзащитному, поскольку он невиновен. Генпрокуратура штата пыталась отклонить апелляцию, но Верховный суд взял ее на рассмотрение.

- Из множества дел, по которым было отказано в новом судебном разбирательстве, дело Инмана вызывает у меня наибольшую обеспокоенность, потому что этот невиновный человек по-прежнему считается осужденным и приговорен к тюремному заключению до конца своей жизни, - заявил председатель Верховного суда Джорджии Дэвид Нахмиас.

В ноябре этого года судья, занимавшийся пересмотром этого дела, отметил, что прокуроры не предоставили критически важных доказательств виновности Девонии Инмана и назначил новое судебное разбирательство. В итоге, в начале этой недели афроамериканец вышел из тюрьмы как свободный человек.