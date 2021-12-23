Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полной стенограмме ежегодной пресс-конференции Владимира Путина 53 страницы и 23 тысячи слов. На то, чтобы прочитать все ответы президента, уйдет больше полутора часов. Мы упростили задачу: каждую тему уместили в одно предложение. Можно быть в курсе, не теряя времени.

1. Как правительство и экономика справились с коронавирусным кризисом?

- Меры по поддержке экономики сработали хорошо, ВВП и реальные доходы растут, правительство «заслужило удовлетворительную оценку», но остается проблема повышенной смертности из-за короны — над этим еще надо работать.

2. Что будет с социальными расходами?

- Они продолжат расти — только на медицину в 2022 году потратят 5,7 трлн. рублей, а есть еще пособия на детей, поддержка бедных; правда инфляция тоже растет, но Центробанк над этим работает.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

3. Где баланс между поддержкой экономики и борьбой с ковидом?

- Мы помогаем малому и среднему бизнесу, даем льготные кредиты, дешевую аренду, поэтому экономика оправилась быстрее, чем у других; губернаторы на местах делают, что могут.

4. Можно через Великий Новгород пройдет скоростная железнодорожная магистраль?

- Если такую построят, то можно, но сначала надо считать экономику — магистраль может получиться убыточной.

5. Давайте начнем наказывать тех, кто не вакцинируется.

- Нет, так мы не сделаем — людей надо убеждать, а не заставлять.

6. Почему всех подряд объявляют иноагентами?

- Да, к закону об иноагентах есть вопросы, но он нам нужен для защиты от нежелательного влияния, в Америке такой же документ гораздо строже.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7. Будет ли война на Украине?

- Россия сделает все необходимое для своей защиты, Украина и НАТО сами делают все, чтобы раскачать лодку на Донбассе.

8. Какие у нас отношения с Китаем?

- Хорошие — мы сотрудничаем в военной, экономической, культурной, научной сферах.

9. Как защитить детей от нежелательной информации в сети?

- Надо заставить мировые интернет-платформы соблюдать российские законы.

10. Как вы относитесь к общению молодежи в соцсетях?

- Нормально, интернет дает возможность детям развиваться, главное, чтобы контент был полезный. 11. Может ли Россия гарантировать, что не нападет на Украину?

- Во всем виновато НАТО — это оно размещает ракеты у наших границ; поставить новые ракеты еще и на Украине мы ни в коем случае не дадим.

12. Как сделать так, чтобы врачи не прекращали плановый прием пациентов во время пандемии?

- Да, в начале были проблемы с лечением обычным болезней, а не коронавируса, но система перестроилась и сейчас такого уже быть не должно.

13. Газпром виноват в том, что газ в Европе резко подорожал?

- Нет. Европейцы сами создали такие условия, что у них подорожало голубое топливо.

14. Когда мы по-настоящему почувствуем интеграцию с Белоруссией?

- Многое уже сделано: свободное передвижение через границу, открытые рынки труда, - но можно больше, просто Лукашенко — сложный переговорщик.

15. Как убедить людей, что мусороперерабатывающие заводы — это хорошо?

- Надо показывать успешные примеры, например в Японии такие работают в центре городов, и ничего. 16. Что вы думаете о пытках в тюрьмах?

- В других странах заключенных тоже пытают, а у себя мы разберемся и всех виновных накажем.

17. Вы знаете имена заказчиков убийства Политковской?

- Нет. Если они еще не пойманы, будем искать.

18. Какое будущее у Донбасса?

- Это должны определить сами жители Донбасса, но киевские власти никак не упрощают положение, даже делают хуже, продолжая обстрелы и принимая несправедливые законы.

19. Что можно сделать для развития многодетных поселков?

- Добавим в программу выделения участков для многодетных пункты про инфраструктуру, необходимые деньги на строительство школ, дорог и садов выделим.

20. Можете помочь производителям экзоскелетов в Волгограде со строительством завода?

- Если производство эффективно, то оно получит деньги по линии поддержки малого и среднего бизнеса. 21. Можно из Йошкар-Олы пустить поезда до соседних городов, а не только до Москвы?

- Если это будет не убыточно, то да.

22. Нужен закон для поддержки народных промыслов.

- Народные промыслы важны, я сделал пометку — постараемся помочь.

23. Как вы относитесь к тому, что против Деда Мороза подали в суд за неисполнение желаний?

- Готов быть адвокатом деда Мороза.

24. Что вы думаете о программе расселения аварийного жилья и о людях, которые взяли аварийное жилье в ипотеку?

- Будем разбираться и настраивать механизмы, а программы расселения аварийного жилья сохранятся.

25. Почему в России стали меньше рожать?

- Раньше от плохой жизни, а сейчас потому что больше думают о карьере, надо ненавязчиво показывать преимущества больших семей.

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