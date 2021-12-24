Исследование Yota: Россияне стали реже звонить и писать смс, но больше общаться в интернете

Оператор беспроводной связи Yota сравнил, как за последние два года изменились предпочтения россиян в плане общения. Компания проанализировала мобильный трафик пользователей и выяснила, что люди стали реже пользоваться голосовой связью. Звонков по телефону стало меньше, сообщений тоже. Но выросла активность в интернете. С 2019 года, когда началась пандемия коронавируса, многие компании перешли на удаленную работу, а сотрудники стали чаще общаться в мессенджерах и мобильных приложениях.

ЗВОНКИ УШЛИ В МЕССЕНДЖЕРЫ

- Повсюду наблюдается тренд на миграцию общения в сторону дата-трафика. Это не могло не затронуть и наших клиентов. Практически все общение сейчас ведется в Сети, и особенно ярко это проявилось во время пандемии, когда даже классические звонки по работе трансформировались в видеозвонки через Zoom или Skype, а мессенджеры заменили SMS, - отметил PR-директор Yota Артем Рабчук.

По данным оператора связи, за одиннадцать месяцев этого года пользователи проговорили по телефону на 8% больше минут, чем два года назад. Но в сравнении с прошлым годом, голосовой трафик снизился на 5%.

Если говорить об исходящих SMS, то по сравнению с 2019 годом их число уменьшилось на 42%. В 2020 году отмечалось снижение на 23%. При этом количество входящих сообщений выросло на 0,2%. Но с активностью жителей различных регионов специалисты это не связывают.

Артем Рабчук пояснил, что незначительное увеличение входящих SMS связано с огромным числом сервисных сообщений и бизнес-уведомлений, которые отправляют клиентам различные компании.

ИНТЕРНЕТ-ТРАФИК РВАНУЛ ВВЕРХ

Ситуация с интернетом разительно отличается. С января по ноябрь абоненты израсходовали на 26% больше дата-трафика, чем в 2019 году, и на 11% больше, чем в 2020.

Кстати, среди мужчин одной из самых любимых соцсетей оказалось приложение «ВКонтакте», именно на него у сильной половины ушло больше всего трафика. Женщины чаще расходовали гигабайты на TikTok.

Самыми «скачивающими» регионами оказались Москва и Подмосковье, и Санкт-Петербург с областями, Республика Башкортостан, Новосибирская область и Краснодарский край.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

- Мужчины звонят чаще, чем женщины. В этом году голосовой трафик с их стороны был на уровне 51%.

- Самая долгая беседа по телефону в 2021 году продолжалась больше четырех часов.

- Средняя длительность разговоров по России – около двух минут.

- Лидеры по числу звонков – города-миллионники Москва и Санкт-Петербург, а также Московская, Ленинградская и Новосибирская область, Республика Башкортостан и Забайкальский край.