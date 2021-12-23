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Политика23 декабря 2021 16:23

Путин дал ориентиры для управленцев и спокойствие для россиян

Одну и ту же пресс-конференцию главы государства чиновники и народ увидели по-разному, считает политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
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За пресс-конференцией президента следила вся страна.

За пресс-конференцией президента следила вся страна.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Беседа президента с журналистами была важна не только ответами на конкретные вопросы, но и самим фактом её проведения, говорит Баширов. Мы увидели спокойного, рассудительного, терпеливого президента. И это главное.

- Россияне поняли, что государством управляет здравый и, что немаловажно, здоровый человек. Он даже сам выбирает людей, кто будет задавать вопрос, при этом вопросов не знает. По пыткам во ФСИН совсем же неудобный вопрос, тем не менее, он сам дал слово Собчак, когда она сидела с табличкой. Вы можете представить Байдена, отвечающего на вопросы журналистов?

А вот чего россияне так и не видели, так это ответа на вопрос о будущем России. «У нас уже примерно 45% избирателей родились после распада СССР. А в 24 году будет больше половины», объясняет политолог.

- Эту часть населения интересует как мы будем жить, что будет на международной арене. И тут президент мог бы объяснить свое видение. Хоть и рано еще, но эти вопросы волнуют людей.

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