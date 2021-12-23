Пресс-конференция президента не обошлась без ярких фраз со стороны главы государства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все пресс-конференции президента были отмечены его искрометными выражениями. Мы в «Комсомолке» называем их «путинками» и коллекционируем. Вот самые яркие из выражений главы страны, услышанные нами на пресс-конференции 2021-го.

- В советское время никто не спрашивал — шлеп-шлеп-шлеп (о вакцинации).

- Надо не крутить хвостом, не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации (об антиваксерах).

- Как Россия должна жить — постоянно с оглядкой, что там будет и когда долбанут (о ситуация на Донбассе)?

- Не дают вам слово, извините, бюрократия ...( журналисту из Китая, рвущемуся к микрофону)

- Кто Украину создал — Ленин Владимир Ильич ( об отношениях с соседями)!

- Ни одного дула, направленного на восток — это нам обещали, ну и чего — на-ду-ли! (о продвижении НАТО).

- Зачем это надо было делать? Нам говорили: не надо этого делать? А где это написано? Где бумажка? Нету? Идите вы своими озабоченностями, будем делать что считаем нужными (о расширении НАТО).

- Да врут все время! Тень на плетень наводят! (про давление Запада на Газпром).

- Рынок отрегулирует — пожалуйте бриться. А они — караул! (опять о Газпроме).

- Всегда есть люди, которые плюют в экран.

- Я тоже юрист из Санкт-Петербурга. И тоже могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам (о том, что в Петербурге подали в суд на символ Нового года).

- Если кто-то считает, что мужчина и женщина - это одно и тоже, но есть же здравый смысл (о демографии)!

- Разве я говорил что нас окружают? Базы вокруг - это правда. Но так, чтобы окружить такую территорию, как наша, это сложная задача (о наступлении НАТО на восток).

- Да пусть они делают, что хотят, а мы должны брать то, что позволяет быть на марше (о готовности России к неожиданностям).

- Если в тайгу мы с Шойгу еще и Мишустина с собой возьмем — то кто в лавке то останется (о том, почему премьер не летает с президентом в Сибирь)?

- Все совершают ошибки, но не все их повторяют.

- За работой блогеров не слежу. Ни за кем не слежу давно с тех пор как перестал быть главою ФСБ (о реакции на публикации в сети).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Повышение пенсий и будет ли война на Украине: О чем сказал Путин на пресс-конференции 23 декабря 2021 - главные тезисы

Главные тезисы и итог пресс-конференции Путина 23 декабря 2021 коротко — каждый ответ одним предложением (подробности)

Все вопросы и ответы на пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря 2021: полная стенограмма

Публикуем дословную стенограмму всех вопросов и ответов на большой пресс-конференции Владимира Путина (подробности)

МНЕНИЕ

Самые удобные вопросы Путину задали западные журналисты

Пресс-конференция президента России опять дала возможность устроить политический ликбез для наших «партнеров» (подробности)