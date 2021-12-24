Анекдоты: Так и думал, что это когда-то произойдет. Этой ночью мне между снами показали рекламу

Я в шоке от этих цен!

Дед Мороз на час дороже, чем «Снегурочка» на ночь.

* * *

«Дорогой Дедушка Мороз!

Сделай, пожалуйста, так, чтобы у тех, кто не включает поворотники, машина ездила только прямо.

Заранее спасибо».

* * *

У бабушки не было смартфона, поэтому QR-код она себе связала.

* * *

- А почему эта черепашка стоит 200 рублей, а эта - 300? Они же абсолютно одинаковые.

- Эта проживет у вас 200 лет, а эта - 300.

* * *

- Наша собака ничего толком не охраняет. Она всем ужасно рада, обожает общаться.

- Если грабитель социофоб, то это может его отпугнуть.

* * *

Бабушка с дедушкой нашли у Колобка под подушкой журналы с булочками.

* * *

Обожаю телепатию. Бывает, посмотришь на человека - и он уже знает, куда ему телепать...

* * *

Подруга решила поговорить о нашем будущем. Час распинался про телепортацию, лазеры и силовые поля.

Позже выяснилось, что я не понял вопроса.

* * *

Главная ирония, связанная с антипрививочниками, которые говорят, что не хотят участвовать в этом эксперименте, состоит в том, что они стали в нем группой контроля.

* * *

- Ой, какая вы прелесть, - сказал он.

«Не местный», - подумала я.

* * *

Ничто так не украшает женщину, как сытый, откормленный кот.

Смотришь на его довольное табло и думаешь: ну раз кота кормят, то и тебе что-то перепадет.

* * *

Блогер снимает айфоном:

- Как видите, гречки на полках уже нет, макарон и соли тоже нет, даже туалетной бумаги нет!

- Молодой человек, хватит снимать видео в аптеке.

- Не мешайте!

* * *

Если твоя женщина не может довести тебя до нервного срыва, значит, это не твоя женщина.

* * *

- Я вам нравлюсь? Вот и прилагайте усилия сами... Я за вас за мной бегать не буду!

* * *

Детство Нострадамуса.

- Мама, а что у нас сегодня на обед?

- А то ты, мерзавец, сам не знаешь!