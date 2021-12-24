Анекдоты: Так и думал, что это когда-то произойдет. Этой ночью мне между снами показали рекламу

Я в шоке от этих цен!
Дед Мороз на час дороже, чем «Снегурочка» на ночь.
* * *
«Дорогой Дедушка Мороз!
Сделай, пожалуйста, так, чтобы у тех, кто не включает поворотники, машина ездила только прямо.
Заранее спасибо».
* * *
У бабушки не было смартфона, поэтому QR-код она себе связала.
* * *
- А почему эта черепашка стоит 200 рублей, а эта - 300? Они же абсолютно одинаковые.
- Эта проживет у вас 200 лет, а эта - 300.
* * *
- Наша собака ничего толком не охраняет. Она всем ужасно рада, обожает общаться.
- Если грабитель социофоб, то это может его отпугнуть.
* * *
Бабушка с дедушкой нашли у Колобка под подушкой журналы с булочками.
* * *
Обожаю телепатию. Бывает, посмотришь на человека - и он уже знает, куда ему телепать...
* * *
Подруга решила поговорить о нашем будущем. Час распинался про телепортацию, лазеры и силовые поля.
Позже выяснилось, что я не понял вопроса.
* * *
Главная ирония, связанная с антипрививочниками, которые говорят, что не хотят участвовать в этом эксперименте, состоит в том, что они стали в нем группой контроля.
* * *
- Ой, какая вы прелесть, - сказал он.
«Не местный», - подумала я.
* * *
Ничто так не украшает женщину, как сытый, откормленный кот.
Смотришь на его довольное табло и думаешь: ну раз кота кормят, то и тебе что-то перепадет.
* * *
Блогер снимает айфоном:
- Как видите, гречки на полках уже нет, макарон и соли тоже нет, даже туалетной бумаги нет!
- Молодой человек, хватит снимать видео в аптеке.
- Не мешайте!
* * *
Если твоя женщина не может довести тебя до нервного срыва, значит, это не твоя женщина.
* * *
- Я вам нравлюсь? Вот и прилагайте усилия сами... Я за вас за мной бегать не буду!
* * *
Детство Нострадамуса.
- Мама, а что у нас сегодня на обед?
- А то ты, мерзавец, сам не знаешь!