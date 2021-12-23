План уже есть: Что Путин сказал о поддержке семей и детей на пресс-конференции 23 декабря 2021

Ежегодная пресс-конференция президента состоялась в Москве 23 декабря. Фото: Евгения ГУСЕВА

Полтора года отвел президент Владимир Путин на то, чтобы создать стройную систему господдержки семьям с детьми всех возрастов. Об этом он заявил в ходе ежегодной пресс-конференции.

- Президент указал конкретный и не очень отдаленный срок, в течение которого будет выстроена вся цепочка помощи семьям с детьми по возрастам - это говорит о том, что план уже есть, - прокомментировала для kp.ru слова главы государства первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. - В принципе основа системы уже выстроена. Государство постепенно расширяло меры поддержки. Раньше она оказывалась только до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года, потом появились выплаты от 3 до 7 лет, затем от 8 до 16 лет включительно.

Однако, на взгляд депутата, система нуждается в дополнении.

- Мне очень тяжело осознавать, что 80% всех малообеспеченных семей — это семьи с детьми, - говорит Буцкая. - Думаю, основные меры господдержки, отведенной на решение демографических проблем, будут направлены на то, чтобы эта ужасная цифра стала меньше. Чтобы при рождении ребенка — независимо какого по счету - семья не попадала в категорию малообеспеченных.

Есть и другие направления, где возможна коррекция.

- Очень многие недовольны тем, что пособие на второго ребенка выплачивается не из государственных средств, как на первого, а из средств маткапитала, уже выделенного семье, - говорит депутат. - Получается, что рождение второго ребенка уменьшает маткапитал, который можно потратить на покупку жилья, на образование для ребенка.

Может быть расширена помощь и для отцов, находящихся в декрете.

- Для мам, которые сидят в отпуске по уходу за детьми до 3 лет есть возможность найти подработку и не в ущерб своим материнским обязанностям поправить материальное положение — ведь дополнительная работа, как правило, дает больше денег, чем господдержка, - говорит депутат. - Мамы могут бесплатно проходить профобучение. А вот для пап профобучение во время ухода за ребенком не бесплатное. Думаю, можно и им дать возможность не тратя семейных денег обучиться новой профессии. Отцов у нас в отпуске по уходу за ребенком примерно 14 тыс. чел.

Ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина состоялась в Москве 23 декабря. Много внимания уделялось вопросам улучшения демографической обстановки.

«Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время, на следующий год и через год, выстроить окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства, от рождения и до окончания школы цепочку, - сказал Путин. - Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки. Они и сейчас есть, но есть определённые разрывы, касающиеся возраста ребёнка. Мы закроем эти разрывы в перспективе ближайших полутора лет. Надеюсь, что это тоже сыграет свою положительную роль с точки зрения поддержания процессов демографии».