Готовы, но не на всё: Псаки подтвердила, что США согласятся на некоторые предложения по гарантии безопасности России

Глава пресс-службы Белого дома Дженнифер Псаки. Фото: REUTERS

На плановом брифинге для журналистов, начавшемся в Вашингтоне уже после того, как в Москве прошла ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина, глава пресс-службы Белого дома Дженнифер Псаки ответила на несколько вопросов, касавшихся тематики американо-российских отношений.

Она отметила, что точная дата российско-американских переговоров, запланированных на январь будущего года в швейцарской Женеве, пока не определена.

Касаясь же предложений по гарантии безопасности нашей страны, опубликованных МИД РФ и озвученных Президентом Владимиром Путиным в ходе сегодняшней пресс-конференции, Псаки подтвердила, что работа в этом направлении Вашингтоном ведется.

«Мы работаем над дипломатическими переговорами. – сказала она, заявив также. - На некоторые предложения русских мы бы не согласились».

Стоит отметить, что заявления Псаки не раз впоследствии дезавуировались президентом Соединенных Штатов и другими высокопоставленными представителями американской администрации.