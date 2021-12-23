На пресс-конференции главным оружием Путина стала публичная откровенность

В этом году Большая пресс-конференция президента продлилась чуть менее 4 часов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый год в один из последних четвергов декабря Владимир Путин дает Большую пресс-конференцию представителям СМИ. Пожалуй, нет больше в мире ни одного другого лидера государства, который бы устраивал такой марафон, выходя один к журналистам, которые могут задать ему любой вопрос.

Они и задают, а потом сотни аналитиков ищут в словах президента России скрытый смысл, пытаются понять, что означает тот или иной жест и даже анализируют, как он кладет на блокнот ручку или карандаш, выстраивая из этого коктейля свои очередные конспирологические теории. Между тем, все эти гадания не имеют под собой никакой основы, потому что президент России говорит не просто то, что хочет сказать, но и то, что говорил уже неоднократно. Нет ничего в его высказываниях на пресс-конференции, что противоречило бы сказанному им на недавних и давних переговорах, официальных выступлениях на различных форумах и совещаниях. Позиция Путина принципиально осталась неизменной по всем вопросам, а вот новинкой нынешнего общения можно считать лишь предельную откровенность и готовность говорить в публичном пространстве такие факты, которые раньше он предпочитал не озвучивать, исходя из соображений деликатности по отношению к тем, кого президент России в прошлом с известной долей иронии называл "партнерами".

Например, сообщение о том, что ФРГ продает часть газа Польше (по всей видимости, для Украины) по ценам гораздо выше тех, по которым Германия получает этот газ из России. И что контрагенты "Газпрома" просто не выставляют заявки на покупку дополнительных объемов газа из России, потому что сами гонят газ по реверсу с запада на восток. По всей видимости, игрища на тему России и "Газпрома" нового правительства Германии Владимиру Владимировичу уже надоели. При этом, в отличие от многочисленных визави, президент России ни на сантиметр не зашел на то поле, где его можно было бы обвинить в нарушении дипломатических канонов и норм. Просто откровенность за откровенные наезды на Россию, шельмование нашей страны в западных СМИ политиками и журналистами, двойные стандарты и прочие "этодругины".

Что касается коррекции позиции во внешнеполитической сфере, то, пожалуй, лишь одно якобы противоречие прозвучало в ходе этого общения с прессой. Если ранее Путин говорил про Украину, что она отдана под "внешнее управление", то сейчас он заявил, что "Зеленский пришёл к власти, и попал под влияние радикальных элементов, как говорят, нациков". Может показаться, что произошла смена позиции, но вот это вряд ли. Во-первых, отношение Путина к украинскому народу в целом не изменилось. Как и намерение когда-либо "выстроить хорошие отношения с Украиной". Во-вторых, это может быть, и, скорее всего, и является формой обращения как раз к "внешним управляющим" о том, что пронацистски настроенный и находящийся в зависимости от радикалов Зеленский не является персоной, с которой можно вести переговоры. Во всяком случае, Кремлю. Даже в той части российско-украинских отношений, которые, как заявляли в Москве ранее, могут стать темами встречи Путина и Зеленского. Воспринимать ли констатацию деградации Зеленского до состояния "поднацика" сигналом осуществляющим внешнее управление силам, что эту пешку на доске надо менять, покажет уже ближайшее время. Если Зеленский изменит свое поведение и риторику, или на Украине объявят о скорой смене руководства в результате, например, досрочных выборов, значит, это был сигнал, который дошел до адресата. В любом случае, это следующий шаг в попытке вылечить Украину от "болезни" свидомого украинства. И не случайно в речи Путина впервые, по-моему, прозвучало словосочетание "киевский режим". Во всем остальном отношение к Украине и конфликту на Донбассе осталось неизменным – безальтернативность Минских соглашений для урегулирования. А любые попытки предпринять наступление на Донбасс, ах, да, об этом он уже предупреждал Киев раньше.

Есть еще один нюанс, который позволяет судить о следующем шаге, но уже по другому направлению внешнеполитических отношений России. Пожалуй, впервые Путин так четко и конкретно заявил, что Россию в отношениях с Западом интересует не процесс переговоров и их ход, а итог, результат. Причем, в достаточно сжатые сроки. И их результатом должны быть письменные гарантии обеспечения безопасности России со стороны стран Запада.

Во всем остальном Путин лишь поддержал тот курс, который уже обозначил и сам он на переговорах с Байденом, и МИД России в конкретных заявлениях и вынесенных в публичное поле инициативах к странам Запада. причем, с НАТО и США Россия готова договариваться по отдельности, но об одном и том же.

Предельная публичная откровенность и готовность выносить обсуждаемые вопросы, как оказалось, способны напугать Запад. Москва сделала упор на открытость и публичность переговоров, открыто выступив с инициативами в прессе. И Вашингтон уже заявил, что готов к переговорам, но не будет обсуждать новые соглашения в публичном пространстве.

В любом случае, практически по всем вопросам внешней политики Путин на этой пресс-конференции дал совершенно четкие ответы, в открытую, без дипломатических экивоков рассказал о предложениях и ожиданиях Москвы и особо подчеркнул, что мяч теперь на половине поля тех, кому эти предложения были адресованы.

И очень симптоматично, что в нынешней ситуации, когда, по признанию российского президента, она накалена до такой степени, что "дальше отступать некуда", Путин с юмором намекнул: "Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам".

А вы что, думали, это он действительно сказал только в адрес питерского юриста, подавшего иск в связи с отсутствием подарков от волшебника в течение 23-х лет? Пора становиться "хорошими мальчиками", а то ведь Дед Мороз и наказать может. Благо, зима в самом разгаре.