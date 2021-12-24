Невестка-стриптизерша опять залезла на шест и отомстила Наташе Королевой

Мелисса Волынкина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наташа Королева проигнорировала День рождения невестки-стриптизерши Мелиссы Волынкиной. Певица на днях выступила с одиозным заявлением о том, что ее любимый сын Архип Глушко меняет девушек, как перчатки. При этом отметила, что со всеми зазнобами отпрыска она сохраняет нейтралитет. Что касается последней избранницы, то ее вокалистка даже пыталась перевоспитать - сняла с шеста и устроила работать визажисткой. Вот только пышнотелая красотка все решила по-своему. Она опять залезла на шест, вероятно, таким образом решив отомстить звездной свекрови.

Архип Глушко без ума от своей возлюбленной Мелиссы Волынкиной. Они поселились на чердаке и горя не знают. А накануне аппетитная стриптизерша принимала поздравления по случаю своего 21-летия. Сын Наташи Королевой глаз не сводил с ерзающей на шесте красотки. На глазах у друзей молодые люди миловались и исполнили медленный танец.

Мелисса опять залезла на шест, вероятно, таким образом решив отомстить звездной свекрови.

Сама Королева ранее признавалась, что с наличием у Архипа возлюбленной смирилась, однако о том, чтобы принять девушку в семью, речи не идет. Совсем недавно Наташа заявила, что не считает стриптизершу, с которой уже живет ее сын, достойной партией своему наследнику. А теперь подтвердила свои слова делом. Она проигнорировала День рождения Мелиссы.

Возлюбленная Архипа, некрасивый поступок своей звездной свекрови не стала игнорировать. В отместку девушка выложила кадры, на которых она демонстрирует свое мастерство на шесте под восторженные крики друзей и самого Глушко-младшего. В заключение вечера Мелисса не удержалась и показала, что пришла на тусовку без трусиков.