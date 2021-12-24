19-летняя внучка Ельцина в откровенном купальнике загорает с Федором Смоловым на Карибах

19-летняя Маша Юмашева и 31-летний Федор Смолов отдыхают на Карибах. Фото: Инстаграм.

Внучка первого президента России Бориса Ельцина Маша Юмашева больше не скрывает свой роман с футболистом Федором Смоловым. Влюбленные улетели на Карибский остров Сен-Бартс, где у родителей Марии есть вилла. Уже третий год подряд наследница знаменитой фамилии и форвард «Локомотива» встречают здесь Новый год. И если раньше они прятались от публики, то теперь Маша стала достаточно взрослой, чтобы самой решать: что показывать в Инстаграме. На своей странице в соцсети 19-летняя Юмашева опубликовала фотографию в очень откровенном купальнике. Девушка позирует у зеркала в соблазнительном бикини небесно-голубого цвета, буквально не оставляющем простора для воображения.

Мария поделилась снимком в очень откровенном бикини. Фото: Инстаграм.

Делится Маша и пляжными снимками: белоснежный песок, бирюзовое Карибское море и мускулистый Смолов на фоне волн. Погода на Карибах сейчас жаркая – плюс 28 градусов, так что пара уже успела отлично загореть. Сен-Бартс не зря называют островом миллионеров: заморский департамент Франции считается одним из самых элитных курортов планеты. Виллами здесь владеют многие богачи, включая миллиардера Романа Абрамовича. Под Новый год на острове наступает самый веселый сезон: в акватории Сен-Бартса не развернутся из-за нашествия громадных яхт. Вечеринки продолжаются с вечера до утра, привлекая богатых тусовщиков со всей планеты. Неудивительно, что Федору так нравится проводить на Карибах новогодние каникулы. Ведь в отличие от Маши, привыкшей к веселой атмосфере Сен-Бартса с детства, для уроженца Саратова все здесь внове. И, конечно, роман с девушкой из знаменитой семьи стал для футболиста пропуском в высший свет.

Юмашева-младшая публикует на своей странице снимки Смолова. Фото: Инстаграм.

Внучка первого президента – одна из самых завидных невест России. Маша родилась в Лондоне, жила в Австрии, окончила элитную австрийскую школу Theresianum. Девушка в совершенстве говорит на английском, немецком и французском. Кроме того, Юмашева-младшая занималась балетом и музыкой, увлекалась теннисом, плаванием и верховой ездой. Мария часто посещает благотворительные мероприятия и сама не раз становилась их организатором.

Влюбленные встретят Новый год на Сен-Бартсе. Фото: Инстаграм.

Пока непонятно, какую будущую профессию она для себя выберет, но, похоже, Юмашеву-младшую очень привлекает мир искусства. Девушка любит посещать музеи и пытается приобщать своего возлюбленного к шедеврам мировой живописи и скульптуры.

19-летняя Маша любит фотографироваться в бикини. Фото: Инстаграм.

В отличие от Маши, которая старается не светится в СМИ, Федор Смолов – частый герой светской хроники. И не столько из-за своих футбольных достижений, сколько из-за побед на любовном фронте. В прошлом у спортсмена – романы с первыми красавицами страны, в том числе с моделью Мирандой Шелия и с «Мисс Россией-2015» Софией Никитчук.

Внучка Ельцина выросла настоящей красавицей. Фото: Инстаграм.

С еще одной победительницей конкурса красоты – «Мисс Россией-2003» Викторией Лопыревой спортсмена связывал гражданский брак. Они прожили вместе три года и даже сыграли символическую свадьбу на Мальдивах.