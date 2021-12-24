Новогодний отдых за границей подорожал: Сколько платят туристы за поездки на популярные курорты

Туроператоры в этом зимнем сезоне запустили прямые чартеры на курортный остров Маргарита Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЕГИПЕТ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

Египет – самый популярный зарубежный курорт и для новогодних путешествий, и в целом для зимнего отдыха. Половина всех купленных туров приходится на Страну пирамид. А оставшуюся половину делят остальные страны.

Самые популярные курорты для поездок на зимние каникулы и их доля в объеме продаж*:

Египет 50%

Турция 23%

ОАЭ 10%

Куба 7%

Доминикана 6%

Абхазия 1%

Шри-Ланка 1%

Венесуэла 1%

Болгария 1%

Венгрия 0,5%

*По данным онлайн трэвел-агентства “Тинькофф Путешествия”.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ

Новогодний отдых за границей заметно подорожал по сравнению с допандемийным 2019 годом. Туры в ОАЭ сейчас стоят на 50% дороже, чем два года назад, в Турцию – на 30% (это данные онлайн трэвел-агентства “Тинькофф Путешествия” и сервиса Travelata.ru). Причины очевидны: многие страны до сих пор закрыты для наших отпускников, авиарейсов в открытые государства не хватает, еще и дополнительные расходы добавились – на ПЦР-тесты, например.

Слетать в Египет на новогодние праздники реально, имея в кошельке не меньше 72 тысяч рублей на двоих, поделились с “КП” эксперты сервиса Level.Travel. Но это будет не пятизвездочный отель, а “трешка”, и даже без “Все включено”. Если нужен All inclusive, - это уже минимум 81 тысяча рублей. Средний же чек за отдых на Красном море – 96 тысяч рублей на двоих.

В Турции, как ни странно, не дешевле, хотя там в январе совсем не пляжная погода. Самый бюджетный тур на новогодние праздники – за 73 тысячи рублей на двоих.

ВЕНЕСУЭЛА – НОВЫЙ МАРШРУТ

Венесуэла впервые попала в десятку самых популярных курортов. Почему? Туроператоры в этом зимнем сезоне запустили прямые чартеры на курортный остров Маргарита, принадлежащий латиноамериканской стране. Встречать на карибских пляжах Новый год – дорогое удовольствие, признают в Level.Travel: туры стоят не меньше 335 тысяч рублей на двоих. Во второй половине января можно будет отдохнуть вдвоем на Маргарите за 134 тысячи рублей (в эту сумму входит перелет и проживанием в отеле 3* с завтраками).

ЧЕРНОЕ МОРЕ – И ЛЕТОМ, И ЗИМОЙ

Поездки по России, наоборот, подешевели. По сравнению с 2019 годом - на 17%, а если сравнивать с прошлым годом – на 12%.

Среди российских регионов вне конкуренции Краснодарский край. На Сочи и Красную Поляну в общей сложности приходятся 65% всех новогодних туров. В Ялту и Калининград собираются по 6% отдыхающих (данные онлайн трэвел-агентства “Тинькофф Путешествия” ).

Впрочем, эти цифры отражают вкусы тех, кто привык путешествовать с помощью турфирм. Понятно, что многие самостоятельно отправятся в города Золотого кольца, полетят на Байкал, Домбай, Шерегеш, Кольский полуостров...