«Поле чудес» сохранит название и Леонида Якубовича в роли ведущего: Конфликт Первого канала и телекомпании «ВИД» исчерпан

Леонид Якубович по-прежнему, как и 30 лет подряд, будет объявлять начало эфира капитал-шоу «Поле чудес» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале декабря Первый канал объявил о том, что с января старейшая развлекательная программа «Поле чудес» поменяет название и будет называться «Наше поле чудес». Также сменятся декорации, но ведущий останется прежним — Леонид Якубович. Причина трансформации — конфликт с телекомпанией «ВИД», которая много лет производит шоу. С января «ВИД» поднял цены на свои услуги, что не устроило Первый канал. И тогда там сделали ход конем: купили права на выпуск шоу «Колесо фортуны» у американского канала NBC. Дело в том, что «Поле чудес» похоже на «Колесо фортуны» (выходит с 1975 года), что называется, до степени смешения. «Поле чудес» Владислав Листьев запустил в 1990 году, еще в СССР, когда у нас про авторские права, конечно, слышали, но особого значения их соблюдению не придавали. Вероятно, сейчас купить шоу у американцев оказалось выгоднее, чем соглашаться на новые условия «ВИДа».

И вот в пятницу, 24 декабря, появилось официальное сообщение, что «Первый канал и телекомпания «ВИД» пришли к решению сохранить за шоу «Поле чудес» его историческое название. После смены производителя проекта Леонид Якубович по-прежнему, как и 30 лет подряд, будет объявлять начало эфира капитал-шоу «Поле чудес». Таким образом программа продолжит свою непрерывную историю одного из старейших проектов на российском телевидении. Ранее перезапущенное шоу планировалось выпускать под названием «Наше Поле чудес».

Кроме того, Первый канал и «ВИД» договорились, что проект не будет воспроизводиться на других каналах. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Юрий Аксюта выразил телекомпании ВИД глубокую благодарность за годы сотрудничества.

Будет ли теперь шоу выходить по американской лицензии или после заключения мира решено вернуться к прежней модели, Первый канал не сообщает. Собственно, для зрителя это не так уж и важно. «Поле чудес» выходит в эфир более 30 лет, у шоу есть свой постоянный зритель и даже ведущий перестал намекать, что ему там бывает неуютно. Так что вращайте барабан, называйте букву, вносите соленые огурцы.

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