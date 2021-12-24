У топ-менеджера РЖД украли норковые шубы и украшения на 1,5 млн рублей

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает грабителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней назад в полицию обратилась 46-летняя Ирина К.*, начальник одного из департаментов РЖД. Женщина сообщила оперативникам, что неизвестные ограбили ее квартиру в Люберцах. Пока Ирина была на работе, преступники подобрали ключи ко входному замку квартиры и проникли внутрь. Из дома женщины воры похитили валюту, ювелирные украшения, а также две норковые шубы. Вернувшись вечером домой, Ирина увидела взломанную дверь и беспорядок в квартире. Поняв, что ее ограбили, женщина вызвала полицейских.

«Неизвестные преступники путём подбора ключа проникли в одну из квартир на улице 3-е почтовое отделение. Воры забрались в квартиру 46-летней Ирины К.* в промежуток с 7 утра до 22 вечера, пока женщина была на работе. Грабители забрали из квартиры все ценности и скрылись с места происшествия. Общий ущерб от действий преступников составил 1 500 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает грабителей, обокравших топ-менеджера РЖД. Поиск затрудняет тот факт, что квартира не была оборудована охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения.