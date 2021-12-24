В Красноармейске две женщины в медицинских масках обокрали пенсионерку на 1,2 миллиона рублей

Сейчас полицейские разыскивают свидетелей и записи камер видеонаблюдения Фото: Иван МАКЕЕВ

Недавно в Красноармейске в полицию обратилась 75-летняя Валентина (имя изменено). Старушка просила полицейских найти двух женщин, которые украли из её квартиры крупную сумму денег.

Оперативники стали расспрашивать пенсионерку о том, что произошло подробнее. Пожилая жительница Подмосковья рассказала, что около 16.00 у неё на пороге появились две женщины в медицинских масках. Они представились социальными работниками и убедили пенсионерку в том, что они должны проверить её жилищные условия.

Валентина впустила их в квартиру. Сначала они все вместе прошли на кухню, задавали вопросы и делали пометки в блокноте. Но потом одна из женщин ненадолго вышла из кухни. Валентина Григорьевна не придала этому особого значения. Вскоре женщины покинули квартиру пенсионерки. Только через несколько часов Валентина поняла, что из её шкафа пропали сбережения. Она сразу же отправилась в полицию.

— Поступило обращение 75-летней гражданки о том, что около 16.00 в её квартиру пришли две неизвестных, представившись социальными работниками, после их ухода из ящика шкафа пропали 650 тысяч рублей и 3800 долларов США. Сумма ущерба 1 227 962 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Сейчас полицейские разыскивают других свидетелей и записи камер видеонаблюдения. Осложняет их работу то, что на преступницах были медицинские маски, из-за этого пенсионерка не запомнила их лица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ни жены, ни денег»: За приворот супруги слесарь из Нижнего Новгорода отдал почти 1,6 млн рублей

Нижегородец хотел приворожить бывшую жену и лишился почти 1,6 млн рублей (подробности)