Водные процедуры: Кто пытается оставить без питьевой воды 7100 жителей карельского поселка Надвоицы?

Карельский поселок городского типа Надвоицы в последние годы нежданно-негаданно стал объектом разборок в республиканских судах и арбитражах. Надвоицы оказались в очень сложном положении. Поселок может быть отключен от электроэнергии, что неминуемо приведет и к отключению водоснабжения. А все из-за накопившихся за многие годы долгов, решения о закрытии которых местная администрация всячески откладывает.

А ведь Надвоицы, стоящие на берегу Воицкого озера и Беломорканала, - место историческое. В их окрестностях еще в первой половине 18 века появился рудник, на котором добывали медь и первое российское золото. А природа тут какая! Прямо с картинок о карельских видах, с отражающимся в широких голубых озерах небе, с соснами и березками на скальных породах. Словом, места здесь очень красивые. А истории - совсем не красивые.

АРЕНДОВАЛ - НАБРАЛ ДОЛГОВ - ОБАНКРОТИЛСЯ

Градообразующее предприятие Надвоицы, в котором проживают около 7100 человек, - Надвоицкий алюминиевый завод. Предприятие было построено в 1954 году и с тех же самых пор отвечает за водоснабжение поселка. На электричестве, который завод вырабатывает для себя, работает и местный поселковый водоканал.

Разумеется, завод - коммерческое предприятие, поэтому свои затраты на электричество для поселка просил компенсировать. При этом заводские старались сделать все по совести. Например, как сообщает издание Fedpress, в 2009 году НАЗ передал в дар муниципальному поселению два объекта комплекса водоснабжения. Другие объекты необходимой инфраструктуры были сданы поселку в аренду.

«На тот момент такое решение казалось наилучшим для обеих сторон. Муниципалитету это давало возможность разделить расходы на поддержание и модернизацию инфраструктуры с арендодателем, а предприятие избавляло от непрофильных активов».

Но получилось странно. Со своей стороны, завод продолжал выполнять свои обязательства - снабжал водоканал электроэнергией, вкладывал деньги в обновление оборудования. А вот администрация Надвоиц по счетам платить не спешила. Более того, как будто даже придумала схему, при которой все эти долги будут «в законе».

«С 2014 по 2019 год на водоканале сменилось три управляющие организации - МУП «НРЦ», МУП «ВСО», МУП «ВН». Каждый раз схема была одной и той же - подписание договора аренды, невыполнение договора аренды, банкротство. Суммарная задолженность этих компаний только НАЗу составляет около 37 млн рублей, а общий долг муниципальных структур превышает 100 млн рублей», - пишет Fedpress.

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА?

Но все это время НАЗ пытался как-то урегулировать вопрос. Деньги-деньгами, но под боком ведь поселок, где живут твои рабочие. Однако, когда стало ясно, что дело с мертвой точки так и не двинется, завод пошел в суд. Последние судебные перипетии связаны с уже четвертой по счету управляющей организацией за последние семь лет, которая рулит водоснабжением поселка городского типа.

С «новым» МУП «ВСН» Надвоицкий алюминиевый завод заключил договор в 2019 году. Водоканал брал в аренду имущество завода, которое относится к системе водоснабжения. Это и линии электропередач, и канализационный фильтр, и резервуары чистой воды, и водопроводные сети, и насосная станция. В документах было прописано, что МУП ежемесячно вносит фиксированную часть аренды - 34 258 рублей 53 копеек, плюс оплачивает по факту потребленную электроэнергию.

И что бы вы думали? За два года действия этого соглашения МУП «ВСН» не заплатил НАЗу ни одного рубля! Почему? Объяснить это сложно, потому что сами жители поселка исправно, ежемесячно, оплачивают «коммуналку».

Куда уходят эти деньги? Вот в чем вопрос.

Немудрено, что на этом терпение завода окончательно лопнуло и градообразующее предприятие обратилось в суд. Иск был подан в июне 2021 года. А в ноябре Арбитражный суд республики Карелия обязал муниципальное предприятие «Водоснабжение Надвоицы» заплатить Новодвоицкому алюминиевому заводу по счетам - 15,8 млн рублей.

Это, напомним, только часть суммы. Общий долг поселка перед НАЗом - около 37 млн рублей. Но и по этим 15 миллионам нет никакой ясности.

А ПОСТРАДАЮТ ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ

Позицию администрации пгт Надвоицы выяснило издание «Карелinform».

«По мнению мэра поселка Татьяны Тарасюк, между поселковой администрацией и заводом существуют «странные» договорные отношения. Странность, по ее мнению, в том, что «фактически завод продает поселку электроэнергию, но это замаскировано под договор аренды». С точки зрения мэра, такое происходит потому, что администрация завода не хочет менять его юридический статус и становиться энергоснабжающей организацией, дабы не платить государству определенные отчисления, не погружаться в длительную бюрократию перехода».

Завод, в свою очередь объясняет: да господа ж вы хорошие, какая же мы энергоснабжающая организация, если наша первичная задача - бесперебойно выпускать первичный алюминий в чушках, силумин, алюминиевую пудру и прочие полезные для большого количества производственных отраслей заготовки?!

Более того, НАЗ все эти годы предлагает компромиссы. Вот, например, работает ведь на территории республики Карелия гарантирующий поставщик, ООО «ТНС-Энерго Карелия». (Такие компании, к слову, есть во всех российских регионах). Эта компания по закону покупает электроэнергию на оптовом и розничном рынках, и предоставляет ее по договорам любым обратившимся потребителям. Совершенно четкая, отработанная и прозрачная схема.

Но администрацию Надвоиц и такой вариант не устраивает.

«У водоснабжающей организации есть в поселке объект «очистные сооружения КОС», которые подключены к сетям ПСК (сетевая организация), но МУП не заключает договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, а осуществляет бездоговорное потребление, не оплачивая электроэнергию и ссылаясь на то, что у управляющей компании нет заключенных договоров электроснабжения», - резюмирует «Карелinform».

Конечно, после такого складывается странное ощущение, что администрацию Надвоиц и так все устраивает: электричество поселок получает без перебоев, каждый новый МУП от водоканала под гнетом набранных долгов растворяется, банкротится, а расходов - ноль.

«Завод теперь вынужден отключить электричество, чтобы простимулировать администрацию поселка искать решения и получить хоть какие-то деньги», - пишет «Карелinform».

Словом, для всех очевидно, что без содействия со стороны властей Карелии, администрация поселка не поторопится. Конечно, на республиканском уровне уже было несколько встреч по поводу растущих коммунальных долгов поселка Надвоицы. Обсуждали. Но воз и ныне там, будто кто-то специально тянет время, вдруг само всё как-нибудь стабилизируется. А в итоге, как обычно, из-за головотяпства местечковых чиновников могут пострадать обычные люди - те самые 7100 жителей поселка городского типа. Кто им поможет?