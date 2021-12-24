Магия красивых цифр: К 2022 году привлечено 222 жителей Московской области за нарушение хранения оружия и боеприпасов

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Арсенал" в регионе по статье 222 возбуждено 49 уголовных дел Фото: Василий Вахрин

С 13 по 17 декабря на территории Московской области сотрудники подмосковной полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие "Арсенал".

Проверяли оружейные магазины и владельцев оружия. Проверки были направлены на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

- По итогам мероприятия возбуждено 49 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222-226 УК РФ, за совершение которых к уголовной ответственности привлечен 41 человек. Составлено 229 административных протоколов по ст. ст. 20.8 - 20.15 КоАП РФ, за совершение правонарушений привлечено к административной ответственности 222 человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Удивительное совпадение цифр: к 2022 году привлечено 222 жителей Подмосковья за нарушение хранения оружия и боеприпасов, а по "оружейной" 222-ой статье возбуждено 49 уголовных дел.

Отметим, административная статья 20.8 рассматривает различные нарушения в хранении, перевозке оружия и влечет его изъятие и лишение лицензии на оружие.

Кстати, мероприятия подобные "Арсеналу" будут проводиться в ряде регионов даже в новогодние праздники. И чтобы получить судимость, а затем и лишиться охотничьего или травматического оружия с лицензией на его хранение, достаточно просто выпить за новогодним столом и выйти пьяным из дома с оружием.