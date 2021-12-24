В Москве мошенники обманули учительницу на шесть миллионов рублей

Сейчас по факту мошенничества проводится расследование Фото: Shutterstock

60-летняя Елена Петровна (имя изменено) — учитель начальных классов в одной из школ на юго-востоке Москвы. Более 40 лет женщина посвятила работе с детьми, а недавно стала задумываться о заслуженном отдыхе. Но для ухода на пенсию Елена Петровна хотела создать финансовую подушку. Быстро накопить деньги было сложно и женщина то и дело задумывалась о других способах. Она часто слышала, что можно зарабатывать на инвестициях, но никогда сама с этим не имела дела. И решила попробовать.

Недавно Елена Петровна установила приложение известного банка и отправила заявку на инвестирование. Вскоре женщине перезвонил молодой человек, который представился сотрудником банка. Он пояснил, что подберет для неё специалиста, который поможет разобраться с нюансами инвестирования. А пока женщине нужно было скачать специальное приложение.

На следующий день Елене Петровне позвонил трейдер и предложил инвестировать кредитные деньги. У учительницы уже был заём в банке на 1,3 миллиона. Тогда звонивший предложил рефинансировать уже существующий кредит, вскоре заём увеличился ещё на 4,5 миллиона рублей. Чтобы использовать эти деньги для инвестиций, молодой человек предложил перевести их на несколько банковских карт по номерам телефонов.

Трейдер продиктовал их Елене Петровне, и женщина послушно выполнила все рекомендации. После этого трейдер попрощался с учительницей и обещал связаться с ней, когда инвестиции будут зачислены на счёт. Прошло несколько дней, а звонков так и не поступало. Елена Петровна пыталась дозвониться до трейдера сама, но телефон был отключен. Тогда женщина поняла, что её обманули и написала заявление в полицию.

— Поступило обращение от 60-летней гражданки о том, что неизвестный, представившись сотрудником банка, путем обмана и злоупотреблением доверием, имея умысел на хищение денежных, позвонил ей на мобильный телефон и предложил инвестировать денежные средства для получения прибыли. После чего заявительница осуществила перевод денежных средств в сумме 6 000 000 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Сейчас по факту мошенничества проводится расследование.