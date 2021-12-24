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Общество24 декабря 2021 10:44

Читая по звездам

Астролог Татьяна Лукашевич рассказала, как встречать год Тигра
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Астролог Татьяна Лукашевич рассказала, как встречать год Тигра

Астролог Татьяна Лукашевич рассказала, как встречать год Тигра

Астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой лучший гороскоп. Звездный компас на пути к счастью», ответила на вопросы «Комсомольской правды», заглянула в будущее и дала рекомендации, как встречать год Тигра.

- Татьяна, вы уже более 30 лет занимаетесь гороскопами. Расскажите, как началось это увлечение, которое уже давно переросло в полноценную профессию?

- В 1989 году я увидела в одной газете объявление о том, что астролог Павел Глоба набирает первый курс своей астрологической школы. До этого я никогда не интересовалась астрологией, ведь в Советском Союзе, как вы понимаете, об этой науке практически никто ничего не знал. Но почему-то у меня тогда возникло ощущение, что мне туда надо. Я записалась в эту школу и отучилась там 3 года, это и было начало моего пути в мир астрологии.

- Как родилась идея написать книгу?

- Постепенно астрология все больше входила в мою жизнь. Я строила гороскопы себе, родным и друзьям, проникалась красотой и логикой этой науки. Жизнь шла своим чередом, у меня были и другие занятия. Например, я выпустила две книги, посвященные биржевой торговле, и после этого поняла, что следующая моя работа обязательно должна быть про астрологию.

Художник Юлия Соломина, с которой уже работала ранее, нарисовала иллюстрации, в которых планеты были представлены конкретными персонажами. Зачем это было нужно? Я хотела создать такую книгу, которую мог бы взять в руки любой человек, и ему все было бы понятно. По теме астрологии существует много серьезной литературы, но читать ее крайне сложно, надо продираться сквозь обилие терминов и данных. В моей книге «Твой лучший гороскоп» усвоить информацию помогает визуальный ряд, к тому же она написана живым и понятным языком.

- Насколько человек зависим от звезд и планет? Неужели у нас нет никакого выбора и мы не можем влиять на свою судьбу?

- Вы прекрасно знаете, что Луна влияет на приливы и отливы, в некоторых местах нашей планеты разница в уровне воды достигает 19 метров. Сам человек на 70 процентов состоит из воды. Конечно же, он тоже подвержен этому влиянию. В нашей Солнечной системе существует множество планет, и, конечно же, мы ощущаем влияние этих огромных физических тел.

Тем не менее мы можем влиять на свою судьбу. Астрология - это не приговор. Наша воля, характер и выбор - это зависит только от нас.

- Возможно ли самостоятельно разобраться в астрологии?

- Астрологию лучше всего изучать с учителем, который владеет методологией. В сложных терминах и звездных законах легко запутаться новичку, который не знает, на чем сделать акцент, а что можно опустить. Но общие представления и базовые принципы можно почерпнуть из книги «Твой лучший гороскоп».

- Что может дать обычному человеку знание астрологии?

- Каждый день мы слушаем прогноз погоды, а астрология дает такой же прогноз лично для вас. Например, вам могут предсказать какой-то кризис в будущем, и вы сможете заранее обратиться к врачу, пройти обследование и не довести ситуацию до критической.

- Как отличить профессиональный астрологический прогноз от шарлатанства?

- В этом отношении рекомендации будут точно такими же, как если бы вы искали врача, юриста или личного косметолога. Опросите знакомых, попросите их поделиться личным опытом, изучите отзывы, прислушайтесь к своей интуиции, вызывает ли этот человек у вас доверие и симпатию.

- Насколько можно верить общим астрологическим прогнозам? Или же настоящий прогноз - это только тот, который основан на натальной карте?

- Общие прогнозы для каждого знака зодиака делаются на основании циклов медленных планет, которые влияют на большее количество людей, или же на основании крупных астрологических явлений - например, солнечных и лунных затмений. Такие гороскопы дают информацию об общем фоне, рассказывают о тенденциях. Более точную информацию можно получить только из личного гороскопа, основанного на натальной карте.

- Ретроградный Меркурий, черная луна, солнечные затмения - чего стоит опасаться больше всего?

- Бояться этих явлений вообще нет никакого смысла, ведь они случаются по несколько раз в год: трижды Меркурий становится ретроградным, солнечные затмения происходят как минимум четыре раза в год. И на самом деле эти периоды можно использовать для пользы дела. Например, в период ретроградного Меркурия хорошо заканчивать какие-то дела, что-то переделывать, искать пропавших людей. Во время лунных затмений рекомендуется избавляться от вредных привычек.

- Вы были первым астрологом, который еще в декабре 2019 года предсказал пандемию коронавируса. Что говорят нам звезды, когда человечество победит этот вирус?

- В 2022 году коронавирус еще останется с нами, он станет одним из вирусов, который живет рядом с человеком, как грипп. В первой половине года может возникнуть новый штамм, который будет весьма активен. Но есть и хорошая новость: скорее всего, в следующем году будет открыто лекарство, которое окажется очень эффективным в борьбе с коронавирусом, и человечество сможет справиться с пандемией.

- Всем интересно, каким будет 2022 год. Можете приоткрыть нам звездную завесу и рассказать о ключевых событиях грядущего года?

- 2022 год - год Синего Тигра, и в этот год Юпитер, планета большого счастья, войдет в знак Рыб. А знак Рыб отвечает за творческую деятельность, за кинематограф, химическую промышленность, фармацевтику, эзотерику и все, что скрыто от нашего сознания.

Это будет отличный год, чтобы впервые взять в руки кисточку, пойти на танцы, воплотить вашу творческую мечту в реальность. Не бойтесь мечтать, в этом году ваши желания наверняка исполнятся!

- Как вы рекомендуете встречать Новый год?

- По китайской традиции Новый год начнется только в первое новолуние Водолея, но мы уже начинаем встречать его в ночь на 1 января.

Это год Синего Тигра, и при выборе наряда я советую отдать предпочтение синим, песочным и рыжим цветам, чтобы тигру было приятно. Используйте эти же цвета в декоре своего дома. Тигр не любит шумных компаний, так что этот Новый год лучше встречать дома в кругу самых близких людей.

Продумывая новогоднее меню, постарайтесь угодить вкусам хищника: приготовьте свинину или говядину, хотя птица и рыба тоже подойдут. А вот с алкоголем стоит быть поаккуратнее, потому что под знаком Рыб бывает много отравлений. Лучше не играть с судьбой, а поставить на стол только безалкогольные или легкие алкогольные напитки.

Купить книгу Татьяны Лукашевич «Твой лучший гороскоп. Звездный компас на пути к счастью» можно здесь.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ