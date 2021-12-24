Экс-жену Григория Лепса заподозрили в связи с молодым красавцем-моделью

Версия об измене звучала не раз Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Причины развода Григория Лепса с Анной Шаплыковой, о которых пара упорно молчит, бурно обсуждают в Сети. Версия об измене звучала не раз: артисту приписывали романы и с Яной Кошкиной, и с Юлией Барановской, и с подопечными его продюсерского центра... Однако, теперь появилась и другая трактовка событий. Как рассказал на своем YouTube-канале блогер Антон Суворкин, к разладу в семье могла привести связь Шаплыковой с молодым красавцем. Мол, прямо перед разводом 49-летняя жена музыканта улетела на Мальдивы с друзьями, среди которых оказался некий Дмитрий Савчук. С ним Анну познакомила близкая подруга - светская львица Ольга Сыроватская.

Кто же такой этот Савчук? Анкету Дмитрия до сих пор можно найти на сайте модельных агентств, где он раньше работал. Возраст - 38 лет (сам Савчук указывает, что ему 31), рост 188, вес 75, волосы светло-русые, глаза голубые. Несколько лет назад участвовал в модных показах, сотрудничал с Сергеем Зверевым и Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным, мелькал на музыкальных телеканалах.

Дмитрий Савчук засветился на Мальдивах в те же дни, что и Анна Шаплыкова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В своем Инстаграме белозубый красавец то и дело публикует фото со звездами: вот он поздравляет с днем рождения Николая Баскова, вот позирует с Александром Васильевым на "Модном приговоре" и Лерой Кудрявцевой в студии "Секрета на миллион". Впрочем, кадры при полном параде щедро разбавлены снимками с обнаженным торсом, на которых модель демонстрирует кубики пресса. К слову, на Мальдивских островах брутальный блондин засветился аккурат в те же дни, что и Анна Шаплыкова.

Что касается Ольги Сыроватской, в семью музыканта она вхожа уже много лет: в светской хронике немало их общих фото. Например с открытия ювелирного бутика Сыроватской в турецком Бодруме, на котором Лепс выступал в качестве дорогого гостя. О деньгах в этом случае речь не шла: Григорий Викторович - крестный отец троих детей бизнес-леди, которых она родила в браке с миллиардером из списка Forbes Андреем Бокаревым.

Сейчас, когда этот союз приказал долго жить, светская львица нашла себя в работе над собственным интеллектуальным клубом, который открылся на Рублевке в 2020 году. На презентацию проекта, по словам хозяйки, она пригласила "самых близких подруг": Анну Лепс, Юлианну Винер и Марину Юдашкину.

Впрочем, ни Савчук, ни Шаплыкова слухи никак не комментируют. Теперь уже бывшая жена Лепса удалила свой аккаунт в Инстаграме накануне развода, продемонстрировав, что не готова делиться личным с широкой публикой.

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