Известного советского математика кинули на квартиру

Анжелика и Амиран (Друзья, которые обманули математика)

69-летний Борис Львович Фейгин — известный математик, заведующий международной лабораторией теории представлений и математической физики ВШЭ-Сколтех и профессор с почти 40-летним стажем преподавания. Борис Львович участвовал в международном конгрессе математиков в Киото, был ведущим научным сотрудником Института теоретической физики имени Ландау и лауреатом премии за «Достижение в науке». Фейгин не только занимался собственными научными трудами, но и взращивал таланты. Одним из учеников Бориса Львовича является известный советский и американский учёный Эдуард Френкель, который преподаёт математику в Калифорнийском университете в Беркли и является лауреатом многих престижных премий. Френкель известен как один из разработчиков "теории великого объединения математики" и автор короткометражной драмы "Обряды любви и математики".

Но даже математики не способны просчитать все ситуации наперёд. Особенно, когда дело касается близких людей. Эта история произошла ещё несколько лет назад, но недавно получила совершенно неожиданный поворот. Но начинать повествование следует из далёких 90-х. Именно тогда Борис Фейгин познакомился со свои товарищем, Амираном Темировым.

— Это было лет 25 назад. Его тогда отчислили из МГИМО за принадлежность к Осетинской ОПГ, но в 90-е сами понимаете, какое было время, и это совершенно ничего не значило. Амиран не создавал впечатления какого-то бандита, он был одет с иголочки и превосходно говорил по-английски, — вспоминает Борис Львович.

Борис Львович Фейгин

Фейгин с Темировым быстро сдружились и очень долго поддерживали тёплые близкие отношения. Борис Львович занимался научной деятельностью, Амиран строил бизнес. И поначалу всё складывалось просто блестяще. В 2006 году у математика родился третий ребёнок, тогда Фейгин решил каждому из своих наследников приобрести по квартире.

— Я купил в 2006 году три квартиры в Горках-10 на стадии строительства, но сдача сильно затягивалась. Долгострой сдали только через 10 лет. К тому времени дочь уехала, одному из сыновей я успел купить другую квартиру. И получив эти решил продать две из трёх. Так и поступил, а одна из квартир осталась и я думал как с ней поступить. Конечно о многих своих планах я рассказывал другу, — говорит профессор.

К тому времени дела у Амирана шли, мягко говоря, не очень. Темиров развёлся с первой женой, женился на второй. Развод изрядно опустошил его карманы, а бизнес не ладился. Долги накапливались. И часто Амиран просил у старшего товарища небольшие суммы денег, чтобы как-то продержаться на плаву. Борис Львович никогда не отказывал своему другу в помощи.

— Когда зашёл разговор о квартире, Амиран стал меня уговаривать продать её ему в рассрочку. Он обещал в течение трёх лет погасить долг. Я его какое-то время отговаривал, но он был убедителен и настойчив, и я согласился. В октябре 2016 года я передал квартиру ему и его супруге Анжелике. А на следующий день она привезла мне документы с распиской, в которой она обещала погасить долг в 100 тысяч долларов, — говорит Фейгин.

Время шло, но деньги никто не возвращал. Борис Львович терпеливо относился к обещаниям и продолжал помогать деньгами на мелкие нужды. Но пару лет назад терпение математика закончилось. Он предложил друзьям продать квартиру и вернуть ему указанную в расписке сумму. Тем более, что за несколько лет недвижимость успела вырасти в цене.

— В тот момент выяснилось, что моей квартиры давно уже у них нет. Оказалось, что её продали через несколько месяцев после того, как я передал документы. Денег, конечно же, у них тоже никаких не осталось. Сейчас это очень бедные люди, у которых нет ничего. Рассчитывать на возмещение ущерба, мне не приходится. Я это понимаю. Но эта история для меня совсем не про деньги, а про человеческую подлость, — возмущается Борис Львович.

После этого профессор обратился в суд. Но оппоненты туда так ни разу не пришли. Решение было вынесено без их присутствия. Анжелику обязали выплатить всю сумму, указанную в расписке. Только узнав о решении суда, женщина вышла на связь с Борисом Львовичем.

— Она написала мне сообщение, что ничего не должна, а если провести экспертизу документов, которые она мне принесла 5 лет назад в обмен на квартиру, то легко можно будет доказать, что расписка является поддельной. Конечно же я был ошарашен, мне и бы и в голову не пришло проверять на подлинность документы, которые мне передали мои друзья. Но теперь мне стало ясно, что они давно спланировали это мошенничество, — говорит профессор.

Когда открылись новые обстоятельства, Фейгин обратился с заявлением в полицию. Правоохранительные органы стали проверять все обстоятельства, описанные математиком и изучать документы.

— Поступило заявление от 69-летнего гражданина, о том, что в октябре 2016 года известная гражданка уговорила его продать принадлежащую ему квартиру в посёлке Горки -10, но на данный момент деньги не вернула, — сообщил источник kp.ru.

Cейчас проверка ещё не завершена, по её окончании в отношении друзей профессора могут возбудить уголовное дело по статье "Мошенничество". Примечательно ещё и то, что в адрес математика после обращения в органы стали поступать подозрительные звонки.

— Мне звонили какие-то люди с кавказским акцентом и намекали на то, что они это просто так не оставят, ведь дело касается "их сестры", с моим адвокатом они отказывали общаться, — вспоминает Фейгин.

Математик уже не надеется вернуть деньги, но хочет восстановить справедливость и очень огорчён, что близкие друзья могли с ним так поступить.