«Наше Поле чудес» вернулось к каноническому названию. В новогоднюю ночь Леонид Якубович переоденется в Деда Мороза и получит тигра и овечку

Фото Максима Ли

Некоторое время назад KP.ru сообщала о внутренних пертурбациях в шоу «Поле чудес». Программа сменила производителя, а за ней и название. И стала называться «Наше Поле чудес», что звучало, положа руку на сердце, несколько диковато.

И вот теперь все вернулось на круги своя. Проект, по согласованию с прежним производителем (телекомпанией «ВИД»), вернул себе прежнее название. Видимо, поначалу это было невозможно, потому что право на марку «Поле чудес» застолбил за собой «ВИД».

Но Новый год — время волшебства. И Первому каналу удалось прийти к соглашению, исходя из здравого смысла: «Поле чудес» теперь снова «Поле чудес» безо всяких странных приставок. При этом выпускать проект будет сам канал по лицензии формата «Колесо фортуны» — зарубежной программы, глядя которую Влад Листьев и Анатолий Лысенко и придумали шоу «Поле чудес». А еще участники переговоров достигли соглашения о том, что проект не будет воспроизводиться на других каналах.

Фото Максима Ли

- Мы благодарны телекомпании ВИД за годы сотрудничества и необыкновенно рады, что с нами остается не только игра и ее бессменный ведущий Леонид Якубович, но также историческое название проекта и его богатейший архив, который на данный момент является не просто библиотекой старых выпусков, а еще и документальным свидетельством того, как участники «Поля чудес», а вместе с ними все мы менялись на протяжении более чем трех десятилетий, что для нас было важным и ценным в начале 90-х или середине 2000-х, какие у нас были мечты и планы, надежды и разочарования - ведь по большому счету играть в «Поле чудес» всегда ехали, чтобы поделиться своим важным, а не просто угадать буквы и получить приз, - подчеркнул главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Юрий Аксюта.

Фото Максима Ли

В новогоднем выпуске «Поле чудес» (Первый, 30 декабря, 19.35) Леонид Якубович встретит зрителей в костюме Деда Мороза и по традиции получит кучу подарков: ковер, папаху, гирю, соломенную шляпку и даже овцу.