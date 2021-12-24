ПФР и Фонд социального страхования объединяются. Приведет ли это к повышению пенсий

Стоит ли рассчитывать на материальные выгоды от объединения ПФР и ФСС? Фото: Shutterstock

Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС), которое планируется завершить к 1 января 2023 года, не должно привести к уменьшению выплат для населения. Об этом kp.ru заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, комментируя объявленные вице-премьером Татьяной Голиковой предстоящие изменения в структуре социальных ведомств.

Ранее в объединенную структуру планировали включить и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), но затем от этой идеи решили пока воздержаться.

- Это технологические вещи — один фонд, два или три, - сказал Шмаков. - Сейчас планируется два из них собрать в один. Наверное, со временем и третий фонд можно будет подключить к этому процессу.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

По словам профсоюзного лидера, над тем, чтобы этот технологический процесс не привел к ухудшению положения граждан, несколько месяцев работала Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (в нее входят представители работодателей, профсоюзов и правительства РФ)

- Еще несколько месяцев назад были такие опасения, что могут производиться переброски денег из одного фонда в другой либо изъятие неизрасходованных на социальные нужды средств в бюджет, - рассказал Шмаков. - Были обсуждения, выставления своих позиций, ультиматумов, красных линий — и сейчас по принципиальным вопросам мы уже договорились. Что это будет страховая система, что не должно быть перекрестного субсидирования внутри системы, не должно быть изъятия средств из одного из видов страхования и переброски их в другой. А дальше должна проводиться техническая работа.

Главное направление этой работы — создание единой цифровой платформы и объединения баз данных ПФР и ФСС. Ожидается, что это решение позволит решать вопросы социальной поддержки по принципу «одного окна».

Но может быть объединение даст возможность еще и увеличить социальные выплаты? Сотрудников в объединенном фонде, по идее, должно стать меньше, чем было при отдельном существовании, помещений — тоже, вот вам и экономия. Почему бы не направить сэкономленные деньги на повышение пенсий?

- Про баснословные зарплаты в социальных фондах — это популистские разговоры некоторых депутатов, - сказал kp.ru председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. - На самом деле фонд зарплаты в ФСС - менее одного процента от расходов на соцстрах, а у ПФР — менее 2 процентов от общего объема пенсионных выплат. Вот и посчитайте. Если в объединенной структуре зарплата тех, кто занимается пенсиями, сократится в два раза, то для общего объема пенсий это теоретически даст прибавку в лучшем случае один процент. Примерно 150 рублей, это даже не капля в море.

Так что на материальные выгоды рассчитывать не стоит, резюмирует Рязанский.

- Для пенсионеров важно, и мы ожидаем этого от объединения фондов, чтобы те технологии, которые существуют в Пенсионном фонде, были сохранены, чтобы добавились цифровые возможности, меньше стало хождений по инстанциям, писанины лишних заявлений.

Впервые об объединении трех внебюджетных социальных фондов заговорили в декабре 2018 г. По оценке профессора Российского финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, объединение ПФР и ФСС даст стране экономию 50 млрд руб. в год.