Витамины красоты: как следить за внешним видом с помощью анализов

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Если баланс нарушен, то даже самая модная и дорогая косметика может оказаться бесполезной – зачастую она не устраняет проблему, а лишь маскирует ее проявления.

Антиоксиданты против свободных радикалов

Прямо сейчас, пока вы читаете этот материал, ваши клетки атакуют свободные радикалы. Это вещества, которым не хватает одного электрона на внешней электронной оболочке. Из-за этого они, словно школьные хулиганы, отбирают электрон у других, полноценных молекул. Когда это удается, пострадавшая частица сама превращается в «хулигана» и начинает искать того, кто добровольно-принудительно поделится электроном. Результат – цепная реакция.

Жертвой «школьного хулигана» становится любая клетка нашего организма – каждая из них подвергается «буллингу» 10 тысяч раз в сутки. За счет своего поведения они способствуют развитию атеросклероза и катаракты, провоцируют возникновение воспалительных процессов, в том числе артрита.

Свободные радикалы – не однозначное зло. Они постоянно образуются в нашем организме. Если их количество не переходит определенную черту, то они помогают организму бороться с внешними угрозами, такими как вирусы и бактерии.

Проблема в том, что свободные радикалы окружают нас практически постоянно. Их появлению способствуют, например, ультрафиолетовые лучи, загрязненный воздух, агрессивные условия окружающей среды и другие факторы, на пути которых стоят клетки кожи. Повреждая их, свободные радикалы способствуют ускоренному старению. Урон проявляется по-разному: преждевременные морщины, пигментация, неравномерный тон кожи и тусклый цвет. Если игнорировать эти проявления, то со временем они будут становиться все более и более заметными.

Управа на «школьных хулиганов» есть – это антиоксиданты. Эти вещества охотно отдают свой электрон свободным радикалам, тем самым защищая от повреждения остальные клетки. К таким веществам относятся витамины А и Е.

Польза витаминов А и Е не ограничивается антиоксидантными свойствами. Например, витамин Е нормализует обмен жиров и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а витамин А участвует в образовании костной и хрящевой ткани, работу эпителия внутренних органов, сетчатки глаза и иммунных клеток.

Витамин D против плохого настроения и остеопороза

Казалось бы, как витамины могут быть связаны с эмоциональным состоянием? Ответ дает «солнечный» витамин D, который помогает регулировать уровень «гормона счастья» серотонина. Конечно, счастливый человек выглядит более здоровым и красивым, но основная функция витамина D – не поддержание хорошего настроения.

Для нормального состояния костей организму необходимы кальций, фосфор и магний. Чтобы эти вещества доставлялись «по адресу», они должны всасываться в кишечнике. Именно витамин D помогает обеспечивать этот процесс. При его дефиците организм начинает компенсировать нехватку кальция из костей, что делает их хрупкими. Более тяжелый дефицит витамина D способен привести к остеомаляции и остеопорозу.

Известно, что витамин D образуется в коже под действием ультрафиолетовых лучей – отсюда и прозвище «солнечный». Организму недостаточно того количества витамина, которое может поступить вместе с пищей, поэтому прогулки под солнцем – одно из условий для поддержания его уровня.

Может показаться, что проблемы с витамином D встречаются редко – все рано или поздно выходят на улицу или хотя бы находятся у окна в солнечный день. На самом деле, вызввать нехватку витамина D настолько легко, что его дефицит наблюдается даже в солнечных регионах. Всему виной избыточная защита от ультрафиолета – кремы и одежда могут полностью заблокировать нужные для синтеза лучи. Это же делает и обычное стекло, поэтому обеспечить выработку «солнечного» витамина на закрытом балконе или в автомобиле не получится.

В12 и фолиевая кислота для здоровья нервов

Как мы выяснили, витамины – многофункциональные вещества, но своя специализация у них есть. Это же касается витамина В12 и фолиевой кислоты, также известной как витамин В9. Они перечислены в тандеме, так как их функции схожи.

И витамин B12, и фолиевая кислота нужны для нормального образования эритроцитов, восстановления тканей и клеток, синтеза ДНК. Витамин B12 очень важен для поддержания состояния нервной ткани, в то время как фолиевая кислота необходима для нормального деления клеток.

Дефицит витамина B12 или фолиевой кислоты может привести к анемии и повреждению нервов, которое может вызвать покалывание и онемение в руках и ногах. Также дефицит витаминов группы В приводит к развитию хронической усталости.

Витамины В9 и В12 могут влиять на психику. По этой причине определение их уровней используется в диагностике причин психических или поведенческих изменений, в том числе депрессии и деменции.

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