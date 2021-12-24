Располневший Малахов с новой прической встревожил зрителей

Андрей Малахов записал новогоднее видеообращение к поклонникам. Фото: Инстаграм.

Поклонники популярного телеведущего Андрея Малахова с недавних пор заметили, что он сильно набрал вес и начал носить парик. Зрители переживают за 49-летнего журналиста, подозревая, что такие перемены с его внешностью происходят неспроста. В соцсетях активно обсуждают слухи о возможной тяжелой болезни ведущего шоу «Прямой эфир». Сам Малахов их никак не комментирует и только продолжает менять парики. В ролике, который Андрей опубликовал в сторис Инстаграма, он опять предстает с новой прической.

Накануне Нового года телеведущий решил поздравить подписчиков с наступающим праздником и напомнить им, что новогодние желания обязательно сбудутся – надо только в это верить.

- Дорогие друзья, дорогие подписчики. Мне не стыдно признаться, что до 12 лет я верил в Деда Мороза, и считаю, что чем дольше ты веришь в чудо, чем дольше ты веришь в сказку, чем дольше ты веришь, что твоя мечта и твое письмо, написанное Деду Морозу, Санта Клаусу, отправленное во Вселенную, может исполниться, тем чаще чудеса встречаются в нашей жизни. Поэтому я желаю всем вам верить в это чудо. Писать, не бояться, участвовать и верить, что все в этой жизни возможно, - призвал телеведущий.

Телеведущий снова изменил прическу - похоже, у него новый парик.

Зрители отметили, что в ролике из Инстаграма Андрей выглядит совсем не так, как в студии своего шоу. Подписчики гадают, что же случилось с их любимцем. Сам телеведущий лишь раз обмолвился, что ничего не делал со своими волосами. Очевидно, что очень изменилась и фигура телеведущего. Он всегда был очень накачанным мужчиной, гордился своими бицепсами и кубиками на прессе. Теперь же Андрей прячет лишние килограммы под просторными рубашками и пиджаками.

Еще в прошлом году личный тренер Андрея Малахова - обладатель титула «Мистер Олимпия» Александр Прогрессов рассказывал, что телеведущий не только качается в спортзале, но и сидит на специальной диете.

- Андрей и до знакомства со мной занимался спортом, мы просто подкорректировали некоторые моменты. Даже при своей загруженности Малахов занимается три раза в неделю, иногда даже 4 раза. Конечно, изменили питание — это важно для наращивания мускулатуры. Сейчас у него в приоритете курица и рыба. Мучное, фрукты, в особенности бананы и виноград, исключили – в них очень много сахара, - рассказывал тренер «Комсомольской правде». - Можно сказать, Малахов придерживается принципов дробного питания. Ест понемногу, но часто. Мы пока не взвешивались, но для нас вес — не показатель формы. Мы ориентируемся на внешний вид. Андрей добивается красивого мышечного рельефа.

Андрей поздравил зрителей с наступающим праздником. Фото: кадр видео.

В прошлом у Малахова не раз были проблемы со здоровьем. В 2006 году он попал в реанимацию – как говорили тогда, из-за передозировки спортивного питания. А в 2005 году подхватил вирус, когда снимался в Африке в шоу «Последний герой». Шоумена тогда положили в московскую инфекционную больницу. Врачи долго затруднялись поставить ему точный диагноз. В клинике Андрея поместили в карантинное отделение, запретили ему принимать посетителей и даже передавали еду через специальное окошко.