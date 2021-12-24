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Общество24 декабря 2021 12:45

«Комсомолка» запустила новую рамку для фото в «Одноклассниках»

Теперь наши читатели смогут украсить свои фотографии
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Группа «Комсомольской правды» в «социальной сети «Одноклассники» подготовила для своих читателей новогодний сюрприз! Теперь вы можете празднично украсить свою аватарку. Для того, чтобы поставить рамку, необходимо перейти в раздел, наведя курсор на аватарку, и выбрать строчку «украсить главное фото». В открывшемся приложении нужно перейти в раздел «Рамки от групп» и выбрать рамку от «Комсомолки».

Готово! На вашем фото зеленые еловые ветви и обложка газеты с пожеланием «Счастья!»

Заходите на нашу страницу в «Одноклассниках», делитесь новостями, комментируйте!

БИЗНЕС-ПРЕСС