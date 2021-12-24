Русскоязычная пресса на Украине закончится 15-го января

В войне с русским языком Украина сделала очередной шаг. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

В войне с русским языком Украина сделала очередной шаг. С 16 января наступающего 2022-го все печатные СМИ Украины должны будут выходить только на украинском языке. Для местных городских газеток эта норма вступит в силу с 16 июля 2024-го.

Выходить на русском языке смогут лишь те газеты и журналы, которые будут дублировать весь тираж на украинском. Многие издатели уже взвыли, заявив, что эти требования неподъемные в финансовом отношении и экономически такие требования никто в Незалежной из СМИ потянуть не сможет. Но украинские власти неумолимы и не намерены делать никаких поблажек.

- Тираж на украинском языке должен быть изготовлен, и обязательные экземпляры должны быть присланы в соответствии с законодательством, даже если кроме обязательных экземпляров больше ни один экземпляр на украинском не удастся распространить, - разъяснили в украинском Госкомтелерадио.

Закон запрещает также любую рекламы на русском языке в этих СМИ. Единственное исключение, которое позволяет закон в плане использования языков, как в журналистских материалах, так и в рекламе – так это английский язык и официальные языки Евросоюза, а также языки коренных народов. Понятно, что русский язык не подходит ни под одно из перечисленных определений.

В принципе, все абсолютно логично. Сначала ввели языковые квоты на ТВ и радио, потом русский изгнали из образовательных учреждений, затем - из сферы общепита и торговли, добавив для усиления эффекта мовных инспекторов и целого всеукраинского уполномоченного по украинскому языку, и вот очередь дошла до газет и журналов.

И все это время на любые попытки вернуть украинское руководство в какое-то вме6няемое русло, из Киева и других больших городов Незалежной доносились вопли "адекватных украинцев" и обукраинившихся там русских: "Зато никто не запрещает говорить и читать на русском… Вы все врете… А мы любим Украину на русском языке… Отстаньте от нас, москали клятые!" И так далее. Вскоре стоит ожидать обвинений в нашу сторону оттуда, что мы их "не так предупреждали", и наши прогнозы развития ситуации были "похожи не на предупреждения, а на пропаганду". Как выразилась одна украинская поэтесса, истово поддержавшая майдан, а ныне непонятно чем занимающаяся в Питере.

Самое примечательное во всем этом то, что даже в республиках Прибалтики, где впервые на постсоветском пространстве ввели дискриминацию по национальному признаку, превратив русских неграждан, не додумались до такого фактически апартеида. То есть, безусловно, делопроизводство там ведется на титульных языках, государственные СМИ вещают на них же, но вот что касается частного бизнеса, там не додумались закрывать его по языковому признаку.

Ни у кого из представителей издательского бизнеса нет никаких сомнений, что печатная пресса на этом на Украине закончилась. Тиражи на мове не окупят себя на продажах и не интересны рекламодателям, поэтому данный бизнес в Незалежной просто закончится.

А следующим шагом нынешнего правительства, если оно удержится у власти, станет отказ от кириллицы и переход на латиницу. Чтобы все стало по-европейски. Но перед этим наверняка еще введут запрет на русскоязычные сайты. И по этому вопросу даже к самому последнему украинскому мольфару (колдуну-предсказателю-экстрасенсу) идти не стоит.

P.S. Украинские власти даже не стали заморачиваться, вводя этот запрет, назначив дату просто от балды. 16-е января приходится на воскресенье, когда никакие газеты и журналы не выходят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гендерное равенство на Украине. Зеленский сделал сотни тысяч женщин военнообязанными

Минобороны Украины издало приказ о постановке на воинский учет в обязательном порядке женщин в возрасте от 18 до 60 лет (подробности)