Перечень жизненно важных лекарственных препаратов пополнился 22 наименованиями

Цены на медикаменты, входящие в перечень ЖНВЛП регулируются государством, аптеки не могут устанавливать на них свои наценки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В нем появилось 22 новых наименования.

Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

В обновленном перечне - 808 медикаментов, в том числе препараты для лечения спинально-мышечной атрофии (СМА), рака молочной железы, муковисцидоза, рассеянного склероза, хронического гепатита, туберкулеза легких, ВИЧ-инфекции и множественной миеломы.

Кроме того, для пяти препаратов, ранее уже включенных в этот перечень, добавлены новые лекарственные формы. Это касается панкреотина, морфина, карбетоцина, фосфазида, трипторелина.

Расширился и перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него вошли четыре новых лекарства, необходимые пациентам с рассеянным склерозом (кладрибин), множественной миеломой (помалидомид, иксазомиб) и гемофилией (эфмороктоког альфа).

Цены на медикаменты, входящие в перечень ЖНВЛП регулируются государством, аптеки не могут устанавливать на них свои наценки. Льготники могут получать эти лекарства бесплатно по рецепту врача. Как отметил Мишустин, все льготы будут сохранены.

- Правительство тщательно контролирует ситуацию на российском фармацевтическом рынке, в том числе с наличием препаратов в больницах и поликлиниках. Принимаем меры против необоснованного роста их стоимости, регулируем цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства, - сказал Мишустин на заседании правительства в пятницу.

- Чем быстрее лекарство появляется в этом списке, тем доступнее оно для граждан, - пояснили в пресс-службе правительства.

- Одно из значимых решений – это добавление в список препарата Рисдиплам, который нужен для помощи людям с диагнозом СМА . Теперь дорогостоящая терапия для них станет более доступной. Включение в перечень важнейших лекарств позволит приобретать его за счет федерального и региональных бюджетов и бесплатно предоставлять людям, - подчеркнул Мишустин.

На заседании правительства также обсудили подготовку к финальному матчу Лиги чемпионов УЕФА , который пройдет в конце мая к Санкт-Петербурге. Мишустин сообщил, что футбольные болельщики из других стран смогут приехать на финал Лиги чемпионов без виз. Достаточно будет оформить лишь паспорт болельщика. Паспорт болельщика также даст возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.

- Мы сегодня рассмотрим изменения в законодательство, которые необходимы, чтобы предстоящее событие прошло на высоком уровне, - сказал премьер.

Мишустин также потребовал контролировать цены на гостиницы на время проведения финала ЛЧ и не допустить необоснованного роста цен.