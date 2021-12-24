Эмоциональные покупки: траты на ювелирные изделия в России резко выросли

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Аналитики определили один из самых популярных подарков к Новому году. По данным ИТ-компании «Эвотор», это ювелирные украшения. Причем, чаще всего для своих дорогих и любимых выбирают серьги.

В среднем в декабре 2021 года россияне оставляют в ювелирных около 6 тысяч рублей, что на 14% больше, чем в 2020-м. В Москве в среднем тратят 14 тысяч рублей (+5% к данным за декабрь 2020-го).

Такие покупки жители страны делают буквально в последние дни года, меньше чем за неделю до новогодней ночи. В 2020 году продажи драгоценностей в эти дни в сравнении с первыми днями декабря выросли в 3,4 раза, а выручка продавцов украшений — в 3,8 раз.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин подчеркивает, что несмотря на растущую в декабре популярность ювелирки, позволить сделать такой не символический, а дорогой подарок, могут в лучшем случае 3-5% населения.

- При этом раньше у некоторых из таких семей была возможность купить гаджеты или технику ценой 10-20 тысяч рублей, а теперь на новогодний сюрприз выделяют вдвое меньше, - объясняет Янин. - Драгоценности также покупают на сэкономленные на путешествиях деньги — в 2021 году траты на поездки рухнули на 70%. Есть и те, кто устал от тяжелого года и решил психологически порадовать родных, которые так хотят праздника. Но надо помнить, что украшения из благородных металлов — эмоциональная покупка, трата денег. Это не вложение и не инвестиция. Можете сразу пересчитать эту покупку по цене скупки золота за грамм в ломбарде.

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