Профессор Петр Чумаков: Болезнь при «омикроне» может развиваться непредсказуемо, поэтому при снижении антител нужна бустерная доза вакцины

В середине декабря глава Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что распространение штамма «омикрон» может привести к пересмотру сроков ревакцинации. Фото: Иван МАКЕЕВ

В середине декабря глава Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что распространение штамма «омикрон» может привести к пересмотру сроков ревакцинации.Скорее всего - в сторону сокращения (напомним, по нынешним правилам повторная вакцинация рекомендуется через полгода). Пока такое решение не принято. Как сейчас защищаться от инфекции, чтобы не загреметь на больничный в разгар праздников? На этот и другие вопросы ответил в программе «Антиковид» на радио «Комсомольская правда» доктор биологических наук, руководитель лаборатории Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

ПРИВИВАТЬСЯ ИЛИ ПОДОЖДАТЬ?

- Петр Михайлович, как вам идея прививаться чаще, чем раз в полгода?

- Сейчас стало ясно, что после вакцинации идет довольно быстрое уменьшение титра антител, особенно у пожилых. Через полгода у многих людей старше 65 лет антитела падают почти до того же уровня, какой был до прививки. Это серьезная проблема, особенно сегодня, когда пришел «омикрон». Но если сделать укол бустерной дозой (бустер - усиление. - Ред.), то человек будет защищен как минимум от тяжелых форм ковида.

Однако на практике, если вы проверите свой уровень антител и увидите, что они упали, то все равно раньше, чем через 6 месяцев, вам привиться не разрешат. Я считаю, что в нынешних условиях нужно снижать эти ограничения до 3-4 месяцев.

От редакции: как рассказал kp.ru замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, дополнительный укол вакцины стоит делать при титре антител меньше трех норм в BAU/мл (это международные единицы, в которых сегодня обязаны указывать результат все лаборатории). Норма обозначается в бланке результатов теста на антитела, она зависит от применяемой тест-системы и может быть разной. Вам нужно просто умножить эту цифру на 3 и проверить: выше или ниже тройной нормы ваш результат.

- Петр Михайлович, а если человек впервые прививался еще в январе, потом ревакцинировался летом, сейчас нужна уже вторая ревакцинация? Или стоит подождать обновленных инструкций? Ведь все больше данных, что «омикрон» у многих дает легкую форму болезни.

- Я считаю, что, если истекло полгода после предыдущей прививки, сейчас нужно снова вакцинироваться без раздумий. Да, к нам приходят данные, что «омикрон» более или менее мягкий штамм. Но надо понимать, что есть люди, у которых заболевание будет протекать тяжело. В первую очередь пожилые, ослабленные, хроники. Однако осложнения могут возникнуть и у любого другого человека, считающего себя крепким и здоровым. Например, у него может быть какой-то наследственный дефект иммунной системы. Предыдущий опыт уже научил нас, что коронавирусная инфекция может развиваться непредсказуемо, даже у молодых и здоровых. Зачем рисковать?

МОЖНО ЛИ СТАТЬ НЕПРИСТУПНЫМ ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИРУСОВ

- Вы много лет занимаетесь вирусологией - есть ли люди, которые невосприимчивы к любым вирусам? Можно ли «пересадить» их защитные способности другим, как пересаживают сейчас микрофлору кишечника для лечения тяжелых инфекций?

- Людей с изначальной невосприимчивостью к любым вирусам не существует. Другое дело, что теоретически можно разработать способы эффективной временной стимуляции так называемого неспецифического иммунитета (он отвечает за защиту организма от любых врагов. - Ред.). Мы знаем, например, что есть белки-интерфероны, которые вырабатываются при попадании вирусов в организм. Благодаря интерферонам клетки приобретают «противовирусное состояние». И вот этой системой можно манипулировать, усиливать в определенные периоды.

Как сейчас защищаться от инфекции, чтобы не загреметь на больничный в разгар праздников? Фото: Иван МАКЕЕВ

- Иммунологи говорят, что, с одной стороны, иммунитет прочно защищен природой от вмешательств (поэтому нынешние лекарства-иммуномодуляторы не дают заметного полезного эффекта), а с другой - если уж удастся вмешаться в систему, то велик риск сбоев. И тогда иммунитет начнет атаку на собственный организм…

- Безусловно, все это вопросы, которые нужно глубоко и тщательно изучать. Особенно в современный век, когда возникают новые угрозы пандемий, вызванные даже не столько природными вирусами, но и, в том числе, нельзя исключать создание патогенов [в лаборатории]. Когда появились атомные технологии, их стали использовать во вред, создали бомбу. Сейчас есть биотехнологии, которые тоже можно применять не только на пользу человечеству. Это не теория заговора, а наша реальность.

ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ

Четыре аргумента в пользу того, что новый штамм - результат искусственной селекции

- Петр Михайлович, вы были первым российским ученым, кто заговорил о возможном искусственном происхождении «омикрона». Многие ваши коллеги раскритиковали такую гипотезу. Вы ее не пересмотрели?

- Знаете, я не люблю слово «конспирология» - его в последнее время используют как жупел для борьбы с гипотезами, выбивающимися из общего ряда. Я же говорил и продолжаю пояснять: на сегодняшний день есть технологии, которые позволяют создавать определенные варианты вируса. И эту вероятность нельзя сбрасывать со счетов в случае с «омикроном».

Почему? Вот мои аргументы:

1. Обычно новые варианты вируса появляются в результате эволюции штамма, который доминирует на той или иной территории. Но «омикрон» эволюционно восходит не к «дельте»», которая преобладала до него в ЮАР и ее предшественникам, а к исходному уханьскому штамму.

2. У «омикрона» очень много мутаций, которые могли возникнуть в ходе длительной естественной эволюции вируса, его адаптации в человеческой популяции. Но если провести искусственную селекцию, то можно отобрать примерно те же самые мутации [за более короткий срок].

3. Да, нельзя исключать, что быстрая эволюция произошла в организме иммунодефицитного человека, в котором долго циркулировал коронавирус (это сейчас основная гипотеза появления «омикрона». - Ред.). Но и в этом случае остается вопрос: почему «омикрон» эволюционировал от раннего уханьского штамма, а не от «дельты» [которая давно вытеснила уханьский вариант в ЮАР]?

4. Недавно ученые, проанализировав характер мутаций «омикрона», пришли к выводу, что эволюция с большой вероятностью могла происходить в организме... мыши (прежние штаммы не заражали мышей и крыс. - Ред.). При этом мы знаем, что для разработки вакцин на основе ослабленных штаммов различных вирусов применяются методы такого «ослабления» как раз на лабораторных мышах.