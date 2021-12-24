Американская «Ирония судьбы» выходит в эфир под Новый год: Ипполита сыграл актер китайского происхождения, а Лукашину — 30 лет

Американская версия «Иронии судьбы» выйдет на экраны к Новому году.

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Вообще, не только россияне на Новый год вместе с оливье смотрят без остановки «Иронию судьбы, или С легким паром!». В Индии еще в 2015 году адаптировали комедию Эльдара Рязанова. Фильм называется «Я люблю Новый год!» и носит характерный местный колорит.

А вот теперь вслед за Болливудом и Голливуд добрался до советской комедии. Американский стриминговый сервис Netflix снял собственную версию фильма. Проект получил несколько кондовое, зато предельно понятное название «О судьбе» (About Fate) и выйдет на онлайн-платформе 31 декабря — аккурат к празднику. «КП» представляет кастинг фильма так, чтобы можно было визуально сравнить с нашей канонической версией.

"Роль Лукашина" досталась актеру Томасу Манну. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Женю Лукашина сыграет мелькнувший в сериале «Фарго» актер Томас Манн. Полный тезка немецкого писателя довольно молодой. Сразу бросается в глаза, что, в отличие от Андрея Мягкова, которому в «Иронии судьбы» было под 40, американскому актеру всего 30.

"Роль Нади" досталась Эмме Робертс. Фото: ru.wikipedia.org

Роль Нади Шевелевой доверили Эмме Робертс («Американская история ужасов», «Мы - Миллеры») — она чем-то похожа на Барбару Брыльску, но тоже моложе польской актрисы.

Сейчас ей 30, а Брыльской на момент съемок было 34. Героиню зовут Марго Хейес.

Американского Ипполита — персонажа Кипа Прескотта — сыграл британский актер Льюис Тан («Мортал Комбат»). Сложно назвать артиста китайского происхождения сильно похожим на Юрия Яковлева. К тому же он сильно моложе: в советской версии фильма Яковлеву было 47 лет, тогда как Тану на 13 лет меньше.

Американского Ипполита сыграл британский актер Льюис Тан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роль брошенной безвольным лицемером Лукашиным Гали досталась американке Бритт Робертсон («Под куполом», «Земля будущего»). Пожалуй, больше всего похожа на оригинальный образ. Округлость лица роднит американку с Ольгой Науменко, но и она чуть помоложе. Советской актрисе было 26, тогда как Робертсон — 21.

Воплотить образ Гали для западного зрителя досталось актрисе Бритт Робертсон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Режиссером комедии стал российский режиссер Марюс Вайсберг, прославившийся работой над ромкомами с Владимиром Зеленским и Вилле Хаапасало (франшиза «Любовь в большом городе»). В титрах он фигурирует под настоящей фамилией — Марюс Бальчунас.

Вайсберг вспомнил, как ставили сцену с дракой американских Ипполита и Жени. Последний должен был от мощного удара перелететь через огромный торт, который был в единственном экземпляре. Поэтому было смертельно важно сделать все с первого дубля.

— Девушки в группе закрыли глаза, затаив дыхание, стояла полная тишина, — признался режиссер. — Это одна из таких напряженных и очень веселых ситуаций — мы все полностью зависели от нашего главного актера. Как у него с координацией, никто до конца не понимал. Делали ставки, как я потом выяснил.

Пока нет даже трейлера, оценивать нечего. Однако некоторые артисты оригинальной версии комедии отнеслись к идее фильма со скепсисом.

Лия Ахеджакова и Валентина Талызина в фильме "Ирония судьбы...".

— Надо быть русскими актерами, чтобы сделать «Иронию судьбы, или С легким паром!», — считает Валентина Талызина, сыгравшая в советском фильме эпизодическую роль подруги главной героини Вали. — А американцы сделают свой фильм и непонятно, смешно будет или не смешно. У них нет таких проблем, какие были у нас и есть. Сделают типичную американскую комедию. И я не верю, что у них прямо-таки получится.

Съемки фильма прошли в Бостоне. Уложились меньше, чем за месяц. Над сценарием работала Тиффани Полсен, автор романтической комедии «Пара на праздники» с той же самой Эммой Робертс в главной роли. Netflix планирует выпустить картину под Новый год — 31 декабря.

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