Оранжевое небо: открой новые направления с Aperol и Aviasales!

Известного шоумена, комика, актера и блогера Романа Каграманова и певицу, автора хитов Мэри Гу уже закружил вихрь приключений, позитива и оранжевого настроения от Aperol! Блогеры призывают не откладывать участие в конкурсе, взять коктейль, зайти на сайт и вместе с друзьями выбрать одно из ярких путешествий:

Сочи: час езды от аэропорта — и вы на уникальном курорте «Красная Поляна». Утром вас ждут белоснежные вершины, горнолыжные трассы, прогулки на свежем воздухе, уютные ресторанчики, отели и аквапарки. А вечером склоны превращаются в одну большую тусовку: неутомимые лыжники в Après Ski барах готовы плясать до утра под музыку известных диджеев.

Териберка — поселок на берегу Баренцева моря, в акватории Северного Ледовитого океана. «Русская Норвегия» откроет мир Заполярья, покорит северным сиянием. Может быть, вам даже посчастливится увидеть китов!

Шерегеш — одна из лучших спортивных баз не только за Уралом, но и во всей России. Заснеженные склоны подойдут для райдеров любого уровня подготовки, а сибирский колорит и живописные пейзажи никого не оставят равнодушным.

Байкал — морозный и безудержно солнечный. Оттенки льда здесь варьируются от нежно-голубого до насыщенного синего, от белого до черного. Будьте уверены, зимой на Байкале вам покажется, что вы попали в сказку про Снежную королеву!

Камчатка сочетает несочетаемое и предлагает настоящий зимний серфинг. Здесь вас ждут редкие животные, неповторимая растительность, мощь, чистота, вулканы, первозданная природа и волны Тихого океана!

Зайдите на сайт, определите направление, следуйте инструкциям и верьте в удачу! Aviasales и Aperol подарят бесплатный билет победителям и поддержат любой выбор.

Раскрась зиму в яркие цвета Aperol.

Мэри Гу: «Холодно не будет!»

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