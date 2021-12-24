Здравствуй, геюшка-Мороз: Большинство молодых британцев хотели бы видеть Санта-Клауса гомосексуалом и азиатом

60% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет британцев считают, что Санта-Клаусу стоило бы быть гомосексуалом. Фото: Shutterstock

Санта-Клаус слишком белый, слишком натурал и слишком мужчина для молодых англичан. К такому выводу пришел авторитетный портал YouGov, проведя масштабное социологическое исследование.

Классический образ добродушного старика с седой бородой и в красном кафтане, ставший всемирной известным, благодаря рекламным кампаниям Coca-Cola еще в 1930-х, больше не удовлетворяет запросам молодой аудитории. А ведь участники опроса еще не так давно сами верили, что именно Санта приносит им подарки на Рождество.

60% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет считают, что Санта-Клаусу стоило бы быть гомосексуалом. Хотя 41% молодых британцев категорически против того, чтобы кафтан старика поголубел.

Вообще же в опросе участвовали люди всех возрастов, но результаты очень различаются. Чем младше человек, тем вероятней, что он будет за Санту-гея. А вот среди людей старшего возраста сторонников таких новшеств минимальное число.

Кроме сексуальной ориентации социологи интересовались, какой национальности должен быть зимний волшебник XXI века. Тут почти половина опрошенных высказались за то, чтобы Санта перестал быть белым мужчиной. Большинство из них считают, что лучше всего смотрелся бы Санта-Клаус с Ближнего Востока. Возможно, дело тут не в моде на многообразие и прочие прогрессивные течения, а в том, что Святой Николай, ставший прототипом для символа Рождества, жил в IV веке в Турции.

А вот Санту-женщину большинство британцев не согласны — независимо от возраста и всего остального.

Кстати, аналогичный опрос, проведенный в Соединенных Штатах, показал еще более необычные взгляды людей. Там две трети опрошенных заявили, что были бы счастливы видеть темнокожего Санту.

YouGov затеял опрос после прогремевшей на весь мир новогодней рекламы почты Норвегии. Там Санта-Клаус предстал в виде гомосексуалиста, который доверяет доставку подарков почтальонам, чтобы провести праздники со своим партнером.