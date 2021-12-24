Отодвиньте сортир от памятника русским солдатам

Отапливаемый туалет установили в нескольких метрах от мемориала.

"Шел сегодня с работы на метро Китай-город и остановился в легком недоумении.... Я конечно понимаю надо заботиться о чистоте и красоте города, но иногда надо думать. Мне могут возразить: так ведь центр города, праздники на носу надо где-то нужду справлять! Не спорю надо, но не за памятником-часовней. Как то не по христиански. Кстати там чуть ниже в глубине сквера еще два (Ред.-туалета) стоят слева и справа. А ведь недавно делал снимок: солнце, деревья в снегу памятник и никакого… в общем красота! А тут...", - пишет в сети любитель истории, москвич Юрий Круглов и публикует снимки.

На фото Юрия знакомый всем часовня-памятник героям Плевны - в честь тысячи гренадеров, павших в боях с армией Османа-Паши во время Русско-турецкой войны 1877-1878 г.г. И за ним впритык красуется современный отапливаемый туалет.

ГОЛУБАЯ ВЕРСИЯ

Этого туалета пока нет на электронных картах города, но туда то и дело заходят мужчины. Парами… Городская молва говорит, что сразу после того, как в 2005 году началась реконструкция площади перед Большим театром, традиционное место сборище лиц нетрадиционной ориентации перекочевало сюда, в Ильинский сквер.

С ними долго пытались бороться православные патрули. Но тщетно.

И главное - здесь уже имеются два туалета - в глубине Ильинского сквера (они есть на картах): один в 100 метрах, а другой в 120 метрах от памятника. Тоже теплые. У каждого две кабины.

Теперь - три сортира на 120 метров парка! Перебор или нет? Но в любом случае - нельзя ли хотя бы отодвинуть сортир от памятника-часовни?

Этого туалета пока нет на электронных картах города, но туда то и дело заходят мужчины. Парами…

Ведь еще 10 декабря (когда отмечалась 145-я годовщина боев под Плевной - решающего сражения в Русско-турецкой войны), у часовни-памятника сотни людей участвовали в молебне о павших русских героях, и никакого туалета на паперти тут не было. Он появился на днях.

На электронной карте указаны только два туалета в глубине Ильинского сквера.

НЕЛЬЗЯ УНИЖАТЬ

Можно было конечно предположить, что часовню у станции метро Китай-город мигранты из подрядной организации перепутали в темноте с новогодней елкой. Но посмотрите еще раз на фото и поймете, что это просто нереально. Попытаюсь объяснить, почему туалет у памятника не просто удивил москвичей и читателей "Комсомолки", а сильно оскорбил (они уже завтра собрались обратиться к властям города).

Для того, чтобы понять, насколько все серьезно, нужен небольшой экскурс в историю. Идея построить часовню-памятник героям Плевны в Москве (открыт в 1897 году) возникла после подписания Сан-Стефанского договора, который фактически поставил крест на Османской империи. Но мало кто знает, что в турецком Сан-Стефано (пригород Стамбула), в 1898 году был построен еще более величественный храм-усыпальница "Памятник Славы" - мемориальный комплекс (пантеон) с воинскими захоронениями (убранством напоминал современникам собор Василия Блаженного), под которым покоились останки более 5000 солдат и офицеров русской армии. Разумеется, что появился мемориал с разрешения султана Абдул-Гамида Второго.

После его открытия младотурки, которые мечтали о возрождении Османской империи, потребовали сноса "унизительного" мемориала-усыпальницы. Добились они этого после того, как 11 ноября 1914 года султан Мехмед Пятый заявил о вступлении турков в Первую мировую войну: 14 ноября 1914 года русский мемориал под дробь военных барабанов был взорван на глазах у тысяч ликующих младотурков. Появление 14 ноября документального фильма "Разрушение русского памятника в Сан-Стефано" отмечается и сегодня турецкими националистами как "День создания турецкого кинематографа".