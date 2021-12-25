В Нижнем Новгороде начались новогодние торжества

Фото: Александр Мерзляков

Церемонию открытия посетил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «2021 год ознаменовался яркими событиями в Нижнем Новгороде в связи с 800-летием, что позволило создать новые площадки для качественной организации массовых мероприятий. Одной из них стала территория у Главного ярмарочного дома. Благодаря поддержке наших партнеров удалось не только преобразить пространство, но и наполнить его новыми смыслами. Теперь у нас есть возможность достойно провести здесь ключевые мероприятия фестиваля «Новогодняя столица России-2022». Важно, что программа праздника очень насыщенная, и почувствовать себя частью новогодней сказки сможет каждый», – обратился к гостям праздника глава региона.

Автор фото: Андрей Ефимов

Посетителей Ярмарки действительно ждёт масса запоминающихся событий, ярких впечатлений и интересных развлечений. Программа торжеств тщательно продумана с самого начала и вплоть до завершения новогодних каникул.

Фото: Александр Мерзляков

Праздник открылся искромётным ледовым шоу российских звёзд - чемпионов олимпийских игр по фигурному катанию, чемпионов мира, Европы и победителей проекта «Ледниковый период». Главный режиссер-постановщик и ведущий ледового концерта — Илья Авербух. Ледовое шоу вызвало ажиотаж у жителей города. Поэтому мировые звёзды с удовольствием дали два бесплатных ледовых концерта в вечер открытия новогодних торжеств.

Фото: Александр Мерзляков

«Интерес к гала-концерту колоссальный! Потрясающе, что вот так преобразилась замечательная ярмарочная площадь. Для меня Нижний Новгород – это город, очень близкий моему сердцу. Кажется, что только вчера на другом берегу проходило гала-шоу чествования 800-летия, церемония которого недавно выиграла престижную мировую премию. Такая энергия, так здорово завершать празднование юбилейного года «Созвездием чемпионов»!», – эмоционально прокомментировал Илья Авербух аншлаг на своих нижегородских ледовых шоу.

Фото: Александр Мерзляков

В гала-концерте приняли участие олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира Роман Костомаров, двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, двукратные чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский, чемпионы Европы, мира, бронзовые призеры олимпийских игр Оксана Домнина и Максим Шабалин, олимпийская чемпионка 2014 года, серебряный призер Олимпийских игр 2018 Екатерина Боброва и другие прославленные фигуристы и известные артисты – герои проекта «Ледниковый период».

Фото: Александр Мерзляков

Ежедневная программа отдыха и развлечений на главной локации фестиваля «Новогодняя столица России» интересна и насыщена. На ярмарочной площади можно постичь тайны нижегородских народных промыслов – местные мастера с удовольствием поделятся своими секретами. А можно покататься на сказочной карусели, побродить по магазинчикам с сувенирами и, конечно, побывать в Резиденции Деда Мороза.

Фото: Александр Мерзляков

Посещение резиденции бесплатное. Зайти можно по предварительной регистрации или в режиме свободного посещения. Состав группы не должен превышать тридцати человек единовременно. Взрослым для доступа в резиденцию потребуется QR-код о вакцинации/иммунизации, который можно получить на портале госуслуг, или «Мультипасс». Свободный доступ без взрослых - с 12 лет, возрастное ограничение – 0+.

Фото: Александр Мерзляков

А чтобы жители Нижнего Новгорода и гости праздника могли согреться и посушить промокшие варежки, на ярмарочной площади установили настоящую печь. Несомненно, она станет одним из самых притягательных и любимых символов уличных новогодних торжеств, ведь огонь в печи будут постоянно поддерживать дровами. А первыми истопниками импровизированного уличного камина стали заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович и вице-президент Объединенной металлургической компании (АО «ОМК») Денис Москвин.

Фото: Александр Мерзляков

«Ярмарка – один из главных символов Нижнего Новгорода, она очень сильно изменилась. Ещё год назад мы не могли представить такую картинку. Здесь появились два новых павильона и красивая площадь. Сегодня открывается каток – это одно из главных событий фестиваля «Новогодняя столица России», – сказал Олег Беркович. Также министр культуры региона пояснил, что с 25 декабря покататься на коньках сюда могут прийти все желающие. Каток будет работать до 13 марта.

Фото: Александр Мерзляков

Подготовка Ярмарочной площади к новогодним торжествам началась ещё задолго до начала зимы. В ходе реализации инфраструктурной программы «Среда 800» на территории ярмарки создано новое общественное пространство с современными и комфортными зонами отдыха. Работы по благоустройству территории на безвозмездной основе обеспечило АО «ОМК». Это стало приятным подарком для горожан на 800-летие Нижнего Новгорода.

Фото: Александр Мерзляков

«Нижегородская ярмарка – знаковое место не только для нашего города, но и всей страны. Здесь зарождалась промышленность и торговля всей Российской империи. Но в последние десятилетия доступ на территорию был ограничен, и посмотрите, как преобразились площадь и само здание в юбилейный год, насколько это красиво и здорово. Объединенная металлургическая компания выступила партнёром, инвестировав 412 млн рублей в благоустройство и трансформацию Ярмарки, в тот вид, которого она по-настоящему достойна. И, конечно, у этого события еще большой символизм – это открытость города, открытость одного из самых главных его символов», – рассказал вице-президент АО «ОМК» Денис Москвин.

Фото: Александр Мерзляков

Отправляйтесь на прогулку по обновленной и уютной Ярмарочной площади и наслаждайтесь фестивалем «Новогодняя столица России». QR-код и «Мультипасс» потребуется только в новогоднюю ночь и 9 января, а в остальные праздничные дни на Ярмарочную площадь можно будет попасть абсолютно свободно.

Фото: Александр Мерзляков

Полная программа празднования фестиваля «Новогодняя столица России – 2022» размещена на сайте.